2017 में भारतीय महिला, उसके बेटे की अमेरिका में हुई थी हत्या... 8 साल बाद एक लैपटॉप ने खोला खूनी का राज

आंध्र प्रदेश की महिला शशिकला नर्रा और उनके बेटे अनीश की 2017 में अमेरिका के न्यू जर्सी हत्या कर दी गई थी. दोनों अपने घर में मरे पाए गए थे. अब आठ साल से अधिक समय बाद एक लैपटॉप ने उस हत्या का राज खोल दिया है. अमेरिका में पुलिस अधिकारियों ने उस हत्याकांड के लिए एक भारतीय व्यक्ति को आरोपी बनाया है. अभियोजकों ने कहा कि नजीर हमीद न्यू जर्सी स्थित एक कंपनी में शशिकला नर्रा के पति के साथ काम करता था और जिस अपार्टमेंट में हत्या हुई थी, वहां से पैदल दूरी पर रहता था.

खास बात है कि हत्या के बाद हमीद भारत भाग आया था. हाल ही में उसको उसकी कंपनी से मिले लैपटॉप से डीएनए सैंपल लिए गए थे. उसका क्राइम सीन से लिए गए खून के सैंपल से मिलान किया गया और वह मैच हो गया. अब पुलिस के पास सबूत हैं कि हत्या को उसी ने अंजाम दिया था. अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने हमीद के खिलाफ हत्या और संबंधित अपराधों के आरोप दर्ज किए हैं. साथ ही प्रत्यर्पण के जरिए उसे वापस अमेरिका लाने की कोशिश हो रही है.

बर्लिंगटन काउंटी अभियोजक कार्यालय (प्रॉसिक्यूटर ऑफिस) के जांच प्रमुख पैट्रिक थॉर्नटन ने मीडिया को बताया कि घटना के समय हमीद वीजा पर अमेरिका में काम कर रहा था. वह भारत लौट आया और तब से यहीं है.

8 साल पहले क्या हुआ था

23 मार्च, 2017 को, जब हनु नर्रा जब अपने घर लौटे, तो उन्होंने अपनी 38 साल की पत्नी, शशिकला नर्रा और अपने 6 साल के बेटे, अनीश को मृत पाया. दोनों पर कई बार चाकू से हमला किया गया था. बाद में, पुलिस ने कहा कि घावों से पता चलता है कि दोनों ने खुद को बचाने की कोशिश की थी.

पुलिस ने क्राइम सीन से खून के धब्बे के कई सैंपल जमा किए थे. पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान, यह पाया गया कि जमा किए गए सैंपल में से एक इस परिवार का नहीं था. नजीर हमीद का नाम इस मामले में तब आया जब पुलिस को पता चला कि उस पर हनु नर्रा का पीछा करने का आरोप लगाया गया था, जिसके साथ उसने कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजीज में काम किया था. मामले की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने भारत में अधिकारियों से संपर्क किया और हमीद से संपर्क किया और उससे डीएनए सैंपल देने के लिए कहा. हालांकि, उन्होंने उसने मना कर दिया.

इसके बाद उसकी कंपनी लैपटॉप से हमीद का डीएनए सैंपल निकाला गया और वह क्राइम सीन से मिले खून से मैच हो गया.

यह भी पढ़ें: ऑस्ट्रेलिया में तेज रफ्तार BMW ने ले ली भारतीय महिला की जान, कोख में था 8 माह का बच्चा