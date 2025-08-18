यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्‍की ने सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप से मुलाकात की. जेलेंस्‍की के साथ यूरोप के कई नेताओं का जत्‍था भी व्‍हाइट हाउस में मौजूद था. जेलेंस्‍की के साथ नाटो महासचिव मार्क रूट, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फिनिश राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब भी व्‍हाइट हाउस में मौजूद रहे. आधा यूरोप व्‍हाइट हाउस में मौजूद था लेकिन इस बार सबका ध्‍यान जेलेंस्‍की के सूट ने अपनी तरफ खींचा.

ब्‍लेजर में पहुंचे व्‍हाइट हाउस

जेलेंस्की ने बटनों वाली काली शर्ट और काला ब्लेजर पहना था. युद्ध और शांति पर गंभीर चर्चाओं के बीच, ओवल ऑफिस में एक हल्का-फुल्का पल आया जब जेलेंस्की के काले सूट पर एक रिपोर्टर और राष्‍ट्रपति ट्रंप ने गौर किया. रियल अमेरिकाज वॉयस के रिपोर्टर ब्रायन ग्लेन ने कहा, 'आप इस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं. ग्लेन ने ही फरवरी में व्हाइट हाउस की अपनी यात्रा के दौरान जेलेंस्की के पहनावे के चुनाव पर सवाल उठाया था. ट्रंप ने कहा, 'मैंने भी यही कहा था.'

जेलेंस्‍की बोले, मैं नहीं बदला हूं

जेलेंस्की ने ग्लेन से कहा, 'आप वही सूट पहने हैं. मैं बदला हूं, आप नहीं बदले हैं.' एक यूरोपियन अधिकारी ने बताया कि यूक्रेनी नेता और ट्रंप के बीच सोमवार को होने वाली वार्ता से पहले अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों के बीच जेलेंस्की के कपड़ों पर भी चर्चा हुई थी. इस बात पर सहमति थी कि जेलेंस्की अपनी हरी स्‍वेटशर्ट पहनकर नहीं आएंगे. पिछली बार जब जेलेंस्‍की व्हाइट हाउस में थे तो उनके कैजुअल कपड़े ट्रंप की चिढ़ की बड़ी वजह बन गए थे. इससे पहले व्हाइट हाउस ने पूछा था कि क्या यूक्रेनी राष्‍ट्रपति जेलेंस्की सोमवार को ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में होने वाली अपनी मीटिंग में सूट पहनने के बारे में सोच रहे हैं. एक्सियोस की एक रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की गई है.

जब कपड़ों पर हुआ था बवाल

इस साल फरवरी में जेलेंस्‍की व्‍हाइट हाउस गए थे और उनका आउटफिट विवाद का विषय बन गया था. बाद में इसे अधिकारियों ने एक कूटनीतिक चूक बताया था. रिपोर्टर ने पूछा, 'आप सूट क्यों नहीं पहनते? आप इस देश के सर्वोच्च पद पर हैं, और आप सूट पहनने से इनकार करते हैं. क्या आपके पास सूट है? बहुत से अमेरिकियों को इस बात से परेशानी है कि आप इस पद की गरिमा का सम्मान नहीं करते.' बाद में जेलेंस्की ने मजाक उड़ाया था कि युद्ध खत्‍म होने पर वह सूट पहनेंगे. जेलेंस्की के व्हाइट हाउस में मिलिट्री यूनिफॉर्म की तरह कपड़े पहनकर पहुंचने पर ट्रंप नाराज हो गए थे और उन्होंने मजाक में कहा था कि उन्होंने 'पूरी तरह से तैयार होकर' काम किया है.

सोमवार की मीटिंग से पहले जेलेंस्की ने वाशिंगटन में यूक्रेन और रूस के लिए अमेरिकी राष्‍ट्रपति के विशेष प्रतिनिधि कीथ केलॉग से मुलाकात की. मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में रूस को चल रहे युद्ध को रोकने और क्षेत्र में शांति लाने के लिए मजबूर करने की ताकत है.

