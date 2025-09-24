भारत तो हमारे साथ.. यूरोप बनाए अच्छे रिश्ते... जेलेंस्की क्यों करने लगे नई दिल्ली का गुणगान?

रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है. अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज को दिए गए एक खास इंटरव्यू में जेलेंस्की ने साफ कहा कि भारत पूरी तरह से हमारे पक्ष में है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि यूरोप को हर हाल में भारत से रिश्ते मजबूत करने चाहिए और भारतीयों से दूरी नहीं बनानी चाहिए. जेलेंस्की से जब रूस के ऊर्जा क्षेत्र और भारत की उससे जुड़ी खरीददारी पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे चुनौती मानते हुए कहा कि “ऊर्जा को लेकर हमारी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन यह मैनेज हो सकती हैं. हमें भारत से दूर नहीं जाना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत रूसी ऊर्जा सेक्टर पर अपना रवैया बदलेगा.

भारत-यूरोप रिश्तों पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने दिया जोर

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आज की बदलती वैश्विक राजनीति में यूरोप को भारत की अहमियत को समझना होगा. उन्होंने कहा कि यूरोप को भारत से मजबूत संबंध बनाने चाहिए। अगर हम भारतीयों से दूर होते हैं, तो यह एक बड़ी रणनीतिक गलती होगी। हमें हर हाल में भारत को अपने साथ जोड़कर रखना होगा. यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस-यूक्रेन जंग के चलते यूरोप ऊर्जा संकट से गुजर रहा है और भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से तेल और गैस की खरीद जारी रखी है.

ईरान कभी हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन भारत है: जेलेंस्की

जेलेंस्की ने इंटरव्यू में ईरान पर भी सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा, “ईरान कभी हमारी तरफ नहीं होगा, लेकिन भारत पूरी तरह हमारे साथ है। ऊर्जा के बारे में हमारी समस्याएं हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप उसे ठीक कर सकते हैं.

यूक्रेनी के लिए भारत की क्यों है अहमियत?

भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और रूस-यूक्रेन जंग में भारत ने कई बार “शांति का रास्ता” अपनाने की बात दोहराई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी “युद्ध का दौर नहीं है” कहकर वैश्विक राजनीति में बड़ा संदेश दिया था. ऐसे में जेलेंस्की का यह बयान भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत को बताता है.

