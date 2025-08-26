विज्ञापन
"भारत पर यूक्रेन को भरोसा, युद्ध समाप्त कराने में देगा योगदान": जेलेंस्की ने यूं कहा PM मोदी को धन्यवाद

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूक्रेन ‘‘शांति और संवाद'' के प्रति भारत के समर्पण की सराहना करता है.

"भारत पर यूक्रेन को भरोसा, युद्ध समाप्त कराने में देगा योगदान": जेलेंस्की ने यूं कहा PM मोदी को धन्यवाद
  • यूक्रेन के राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाओं के लिए PM मोदी का धन्यवाद किया.
  • भारत शांति और संवाद के प्रति समर्पित है और युद्ध को समाप्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है- जेलेंस्की
  • PM मोदी ने यूक्रेन के लिए शांति और प्रगति की कामना की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का संकल्प जताया.
कीव:

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने देश के स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मंगलवार को आभार व्यक्त किया और कहा कि कीव को रूस के साथ युद्ध समाप्त कराने संबंधी ‘‘भारत के योगदान'' पर भरोसा है. जेलेंस्की ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूक्रेन ‘‘शांति और संवाद'' के प्रति भारत के समर्पण की सराहना करता है.

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘अब, जब पूरी दुनिया इस भयानक युद्ध को गरिमामय तरीके से और स्थायी शांति के साथ समाप्त कराने का प्रयास कर रही है, हमें भारत के योगदान पर भरोसा है.''

उन्होंने कहा, ‘‘कूटनीति को मजबूत करने वाला प्रत्येक निर्णय न केवल यूरोप में, बल्कि हिंद-प्रशांत और उससे परे भी बेहतर सुरक्षा की ओर ले जाता है.''

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 16 अगस्त को यूक्रेन के लोगों के लिए शांति और प्रगति से भरे भविष्य की कामना की तथा स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए ज़ेलेंस्की को धन्यवाद दिया था. इससे पहले जेलेंस्की ने 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी थीं और कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने के प्रयासों में भारत योगदान देगा.

मोदी ने एक्स पर कहा, "आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद राष्ट्रपति जेलेंस्की. मैं भारत और यूक्रेन के बीच और भी घनिष्ठ संबंध बनाने की संयुक्त प्रतिबद्धता को गहराई से महत्व देता हूं. हम यूक्रेन में अपने दोस्तों के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि से भरे भविष्य की ईमानदारी से कामना करते हैं."

जेलेंस्की ने मंगलवार को 24 अगस्त को प्रधान मंत्री मोदी से प्राप्त एक पत्र पोस्ट किया जिसमें भारत के स्वतंत्रता दिवस पर उनके "विचारशील संदेश" और "शुभकामनाओं" के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया गया. पिछले साल अगस्त में कीव की अपनी यात्रा को याद करते हुए, मोदी ने कहा कि वह "हमारे पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग" को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं.

उन्होंने लिखा, "मैं इस अवसर पर आपको और यूक्रेन के लोगों को आपके स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं. मैं पिछले साल अगस्त में कीव की अपनी यात्रा को गर्मजोशी से याद करता हूं और तब से भारत-यूक्रेन द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति को नोट करता हूं. मैं हमारे पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग को और मजबूत करने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं."

पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में खड़ा रहा है और बातचीत और कूटनीति के माध्यम से संघर्ष के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए ईमानदार प्रयासों के लिए हर संभव समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है.

रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत "दंडात्मक टैरिफ" की 27 अगस्त की समय सीमा के बीच यूक्रेनी नेता की टिप्पणी आई है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
