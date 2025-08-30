विज्ञापन
पुतिन के साथ मुलाकात से पहले PM मोदी को आया जेलेंस्की का फोन, जानिए फिर क्या हुई बात

मोदी और जेलेंस्की के बीच यह बातचीत चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के वार्षिक शिखर सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री की प्रस्तावित मुलाकात से पहले हुई है.

यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्‍की और पीएम नरेंद्र मोदी. (फाइल फोटो)
  • PM मोदी चीन में SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने के साथ शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन से भी मिलने वाले हैं.
  • PM ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर भारत का रुख दोहराया.
  • भारत यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति बहाली के लिए प्रतिबद्ध है.
PM Modi Zelenskyy Talk: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चीन में हैं. पीएम मोदी SCO समिट में शामिल होने के लिए 7 साल बाद चीन पहुंचे हैं. चीन में पीएम मोदी का एससीओ समिट में भाग लेने के साथ-साथ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत का भी प्लान तय है. इस बीच शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच फोन पर बातचीत हुई. इसके लिए PM मोदी ने उनका धन्यवाद किया.

  • इस दौरान, पीएम मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के भारत के सतत रुख को दोहराया. प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से यह भी कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के सभी प्रयासों का समर्थन करता है.
  • मोदी और जेलेंस्की के बीच यह बातचीत चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के वार्षिक शिखर सम्मेलन से इतर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रधानमंत्री की प्रस्तावित मुलाकात से दो दिन पहले हुई है.

यूक्रेन में शांति बहाली के सभी प्रयासों का पूर्ण समर्थनः पीएम मोदी

PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की जानकारी दी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की को आज फोन पर बात करने के लिए धन्यवाद. हमने चल रहे संघर्ष, उसके मानवीय पहलू और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. भारत इस दिशा में सभी प्रयासों को पूर्ण समर्थन देता है.

एस जयशंकर ने फिनलैंड की विदेश मंत्री से की बात

वहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनन से बात की. इसे लेकर जयशंकर ने 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि आज फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनन के साथ टेलीकॉन्फिगरेशन हुआ. हमारी चर्चा यूक्रेन संघर्ष और उसके परिणामों पर केंद्रित रही. इस संदर्भ में भारत को अनुचित रूप से निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए. हमने हमेशा बातचीत और कूटनीति की वकालत की है.

11 अगस्त को भी हुई पीएम मोदी और जेलेंस्की की बातचीत

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 अगस्त को राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत हुई थी. उस वक्त भी पीएम मोदी ने जेलेंस्की का आभार व्यक्त करते हुए यूक्रेन में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और जल्द से जल्द शांति बहाली के लिए भारत की दृढ़ और सतत स्थिति को दोहराया था.

यूक्रेन में शांति के लिए भारत प्रतिबद्ध

उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात करके और हाल के घटनाक्रमों पर उनके विचार जानकर मुझे खुशी हुई. मैंने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भारत की दृढ़ स्थिति से उन्हें अवगत कराया. भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने और यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है.

जेलेंस्की ने पीएम मोदी का जताया था अभार

इस पर जेलेंस्की ने कहा था कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबी बातचीत की. हमने हमारी द्विपक्षीय सहयोग और समग्र कूटनीतिक स्थिति सहित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की. मैं प्रधानमंत्री का हमारे लोगों के प्रति उनके गर्मजोशी भरे समर्थन के लिए आभारी हूं.

