युगांडा स्कूल बस हादसे में 20 बच्चों समेत 21 की मौत, एजुकेशनल टूर से लौट रहे थे छात्र

Uganda School Bus Accident: युगांडा से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां शैक्षणिक भ्रमण से लौट रहे मासूम बच्चों से भरी एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई. पूर्वी युगांडा के कपचोरवा जिले में प्रसिद्ध सिपी फॉल्स घूमकर लौट रहे छात्रों की बस सड़क से उतरकर पलट गई, जिससे कम से कम 20 बच्चों और एक वयस्क की मौत हो गई. कई अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है. हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. एक खुशहाल शैक्षणिक यात्रा कुछ ही पलों में मातम में बदल गई और कई परिवारों ने अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो दिया.
शैक्षणिक भ्रमण से लौटते समय हुआ हादसा
पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना गुरुवार रात पूर्वी युगांडा के कपचोरवा जिले में हुई. राजधानी कंपाला स्थित किंग डेविड जूनियर स्कूल के छात्र और शिक्षक शैक्षणिक भ्रमण के तहत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सिपी फॉल्स गए थे. वापसी के दौरान अचानक बस अनियंत्रित हो गई और सड़क से उतरकर एक चट्टान से टकराने के बाद पलट गई. हादसा इतना भीषण था कि बस का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.
. @M_Kananura "We wish to confirm that, following the fatal road traffic crash that occurred yesterday evening at Chekwatit Village, Kimawa Parish, Kawowo Sub-county, Kapchorwa District, a total of 21 people, comprising 20 pupils and one adult, have so far been confirmed dead.… pic.twitter.com/MW9ACBwZYu— Uganda Police Force (@PoliceUg) July 17, 2026
20 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत
पुलिस ने बताया कि इस दुर्घटना में कम से कम 20 बच्चों और एक वयस्क की जान चली गई. युगांडा के स्थानीय प्रशासन मंत्री बलाम बरुगहारा अतीनयी के अनुसार, मृत वयस्क स्कूल का संस्थापक और प्रमुख प्रतीत होता है. कई अन्य बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें कम से कम नौ बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है.
ग्रामीणों ने बचाई कई जिंदगियां
हादसे के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीण सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने क्षतिग्रस्त बस से बच्चों को बाहर निकालने में मदद की और घायलों को विभिन्न अस्पतालों तक पहुंचाया. स्थानीय लोगों की तत्परता के कारण कई बच्चों को समय रहते उपचार मिल सका.
दुर्घटना की जांच जारी
प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा था. हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दुर्घटना के वास्तविक कारणों की जांच अभी जारी है. हादसे के समय सड़क की स्थिति, वाहन की तकनीकी हालत और चालक से संबंधित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.
अफ्रीका में सड़क हादसे बड़ी चुनौती
युगांडा सहित कई अफ्रीकी देशों में सड़क दुर्घटनाएं एक गंभीर समस्या बनी हुई हैं. खराब सड़कें, वाहनों का अपर्याप्त रखरखाव और तेज रफ्तार अक्सर इन हादसों की बड़ी वजह मानी जाती हैं. हाल ही में उत्तरी युगांडा में भी एक बस और ट्रक की टक्कर में 14 लोगों की मौत हुई थी. विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, सड़क सुरक्षा के मामले में अफ्रीका की स्थिति दुनिया में सबसे खराब मानी जाती है. महाद्वीप में हर साल तीन लाख से अधिक लोगों की सड़क हादसों में मौत होती है.
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