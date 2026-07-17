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बालोद में मैजिक पिट का कमाल: ग्रे-वॉटर मैनेजमेंट से बदल रही गांवों की तस्वीर, स्वच्छता के साथ जल संरक्षण भी

छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत मैजिक पिट और सोकपिट के जरिए ग्रे-वॉटर मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है. इससे गांवों में स्वच्छता, जल संरक्षण और भू-जल पुनर्भरण को नई मजबूती मिली है.

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बालोद में मैजिक पिट का कमाल: ग्रे-वॉटर मैनेजमेंट से बदल रही गांवों की तस्वीर, स्वच्छता के साथ जल संरक्षण भी
मैजिक पिट का जादू! बालोद के गांवों में गंदे पानी से बन रही स्वच्छता और जल संरक्षण की नई कहानी
बालोद:

छत्तीसगढ़ का बालोद जिला ग्रामीण स्वच्छता और जल प्रबंधन के क्षेत्र में एक नई मिसाल बनकर उभर रहा है. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और जल जीवन मिशन के तहत यहां ग्रे-वॉटर यानी रसोई, स्नानघर और कपड़े धोने के बाद निकलने वाले पानी के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है. सोकपिट, मैजिक पिट और अन्य ग्रे-वॉटर प्रबंधन संरचनाओं के जरिए न केवल गांवों में जलभराव और गंदगी की समस्या पर नियंत्रण पाया गया है, बल्कि भू-जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को भी मजबूती मिली है. जिला प्रशासन की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ, स्वस्थ और जल-सुरक्षित वातावरण तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है.

क्या है ग्रे-वॉटर मैनेजमेंट?

ग्रे-वॉटर उस पानी को कहा जाता है जो घरों में रसोई, बाथरूम और कपड़े धोने के बाद निकलता है. सामान्यतः यह पानी गांवों की गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर बहता था, जिससे जलभराव, दुर्गंध और मच्छरों के पनपने जैसी समस्याएं पैदा होती थीं. ग्रे-वॉटर मैनेजमेंट के तहत इस अपशिष्ट जल को सोकपिट, मैजिक पिट, किचन गार्डन और अन्य संरचनाओं के माध्यम से सुरक्षित रूप से जमीन में समाहित किया जाता है या पुनः उपयोग में लाया जाता है. इससे जल प्रदूषण कम होता है और गांवों की स्वच्छता में सुधार आता है.

Magic Pit Grey Water Management:

Magic Pit Grey Water Management: मैजिक पिट का कमाल

गलियों में गंदा पानी नहीं हो रहा जमा

बालोद जिले में ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए बड़े स्तर पर ग्रे-वॉटर प्रबंधन संरचनाओं का निर्माण किया गया है. सोकपिट और मैजिक पिट के माध्यम से घरेलू अपशिष्ट जल का वैज्ञानिक निस्तारण किया जा रहा है. इससे गांवों की गलियों में गंदा पानी जमा नहीं हो रहा और स्वच्छ वातावरण का निर्माण हो रहा है. अधिकारियों के अनुसार, इस पहल से ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है.

कैसे काम करता है ‘मैजिक पिट'?

मैजिक पिट एक विशेष संरचना होती है जिसमें घरेलू अपशिष्ट जल को एकत्र कर जमीन के भीतर प्राकृतिक रूप से फिल्टर किया जाता है. इस प्रक्रिया में पानी धीरे-धीरे मिट्टी में समाहित होकर भू-जल स्तर को पुनर्भरित करता है. इससे एक तरफ गंदा पानी खुले में नहीं फैलता और दूसरी तरफ जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है. इसी तरह सोकपिट भी अपशिष्ट जल को जमीन में सुरक्षित रूप से रिसने की सुविधा प्रदान करता है.

Magic Pit Grey Water Management: ग्राउंड वाटर रीचार्ज

Magic Pit Grey Water Management: ग्राउंड वाटर रीचार्ज

भू-जल संरक्षण में मिल रही सफलता

बालोद जिले में ग्रे-वॉटर प्रबंधन की संरचनाएं केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जल संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. जब घरेलू अपशिष्ट जल और वर्षा जल सीधे भूमि में समाहित होता है तो भू-जल स्तर को बनाए रखने में मदद मिलती है. विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में बढ़ती जल चुनौतियों से निपटने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं बेहद उपयोगी साबित होंगी.

संक्रामक बीमारियों पर भी लग रही रोक

खुले में गंदा पानी जमा होने से मलेरिया, डेंगू और अन्य जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. ग्रे-वॉटर प्रबंधन के कारण गांवों में पानी का ठहराव कम हुआ है, जिससे मच्छरों के प्रजनन पर प्रभावी नियंत्रण मिला है. इसके परिणामस्वरूप संक्रामक बीमारियों के प्रसार का खतरा भी घटा है. स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में यह बदलाव ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है.

उपचारित जल का हो रहा पुनः उपयोग

कई गांवों में उपचारित ग्रे-वॉटर का उपयोग पौधारोपण और हरित क्षेत्रों के संरक्षण के लिए किया जा रहा है. इससे जल के पुनः उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने में मदद मिल रही है. पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

जनभागीदारी पर जोर

जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे सोकपिट और मैजिक पिट का नियमित उपयोग करें तथा इन संरचनाओं में ठोस कचरा न डालें. अधिकारियों का मानना है कि जनसहभागिता के बिना किसी भी स्वच्छता अभियान को स्थायी सफलता नहीं मिल सकती. इसलिए ग्रामीणों को जागरूक करने और उन्हें अभियान से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

स्वच्छ और जल-सुरक्षित गांवों की ओर बढ़ता बालोद

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और जल जीवन मिशन के संयुक्त प्रयासों से बालोद जिले में ग्रामीण स्वच्छता और जल संरक्षण का एक प्रभावी मॉडल विकसित हो रहा है. ग्रे-वॉटर मैनेजमेंट, सोकपिट और मैजिक पिट जैसी तकनीकों के माध्यम से न केवल गांवों को स्वच्छ बनाया जा रहा है, बल्कि भविष्य की जल जरूरतों को भी सुरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. बालोद की यह पहल अब अन्य जिलों के लिए भी प्रेरणा बन रही है, जहां स्वच्छता, स्वास्थ्य और जल संरक्षण को साथ लेकर ग्रामीण विकास की नई कहानी लिखी जा रही है.

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