हवा में हिला दोहा से डबलिन जा रहा Qatar Airways का प्लेन, टर्बुलेंस में 12 यात्री जख्मी

दोहा से डबलिन की उड़ान के दौरान कतर एयरवेज के एक विमान में टर्बुलेंस (अस्थिरता) के कारण 12 यात्री घायल हो गए. एक्स पर एक पोस्ट में डबलिन हवाई ने कहा कि अड्डे तुर्की के ऊपर उड़ान भरने के दौरान अस्थिरता का अनुभव होने के बाद 6 यात्री और 6 चालक दल के सदस्य घायल हो गए. यह विमान दोहा से डबलिन जा रहा था.

एक बयान में कहा गया, "दोहा से कतर एयरवेज की उड़ान QR017 रविवार को 13.00 बजे से कुछ समय पहले डबलिन हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से लैंडिंग हुई. तुर्की के ऊपर से उड़ान भरते समय विमान में अस्थिरता का अनुभव होने के बाद बोर्ड पर मौजूद लोगों ने घायल होने की सूचना दी. हवाईअड्डा पुलिस और हमारे अग्निशमन और बचाव विभाग सहित आपातकालीन सेवाओं ने लैंडिंग के बाद मोर्चा संभाला और यात्रियों की मदद की.

13.30 update: ✈️



Qatar Airways flight QR017 from Doha landed safely as scheduled at Dublin Airport shortly before 13.00 on Sunday. Upon landing, the aircraft was met by emergency services, including Airport Police and our Fire and Rescue department, due to 6 passengers and 6… pic.twitter.com/nB2F4BOcI5