How to avoid turbulence in flight: हवाईजहाज की उड़ान से पहले सभी को डर लगता है. आप अकेले नहीं हो जिससे उड़ान से पहले एंजायटी (anxiety) होती है. ये एक आम सी बात है. सभी अपनी उड़ान से पहले देखते हैं कि उनकी यात्रा सही से कैसे पूरी होगी. कई लोग फ्लाइट से पहले डिपार्चर टाइम चेक करते हैं. फ्लाइट ट्रैकिंग ऐप्स पर नजर रखते हैं. इसके साथ ही यात्री अब ये भी चेक करते हैं कि उनका विमान एयरबस (airbus) है या बोइंग(boeing) है.

फ्लाइट एंजायटी का सामना काफी यात्रियों को करना पड़ता है. इसमें हर छोटी चीज एक ट्रिगर हो जाती है. टेक-ऑफ, लैंडिंग की आवाज, केबिन से आने वाली बदबू या फिर सीट बेल्ट साइन की आवाज. लेकिन सबसे ज्यादा घबराहट अचानक आने वाले टर्बुलेंस (Turbulence) यानी शोर और जोर से आने वाले झटकों से होती है.

टेक-ऑफ या लैंडिंग में लगने वाले झटकों से तो संभला जा सकता हैं और इन झटकों के लिए आप पहले से तैयार भी होते हैं. लेकिन आसमान में बिना किसी चेतावनी के झटके लगते हैं. इसके साथ ही जब कैप्टन अचानक से शांत आवाज में कहते हैं कि 'कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें'. उस समय दिल की धड़कन तेज हो जाती है. आप नहीं जानते हैं क‍ि आपको कब झटका लगने वाला है, जोआपको सबसे ज्यादा डरा देता है.

लेकिन अब आपके लिए एक राहत की खबर है. इस डर को दूर करले के लिए एक नई वेबसाइट आई है. इससे आपको पहले से यह जानकारी मिल जाएगी की आपकी फ्लाइट में टर्बुलेंस का खतरा कितना है.

टर्बुली (Turbli) नाम की एक मुफ्त वेबसाइट है, जो यात्रियों को उड़ान से पहले होने वाले टर्बुलेंस (Turbulence) की जानकारी देती है. इससे आपको पहले ही पता चल जाएगा क‍ि आपके सफर में टर्बुलेंस (Turbulence) की कितनी आशंका है. इस जानकारी से आपकी ट्रैवल एंजायटी काफी हद तक कम हो सकती है. इससे आप ज्यादा अच्छे से सफर कर सकेंगे.

टर्बुली (Turbli) समय की एविएशन (aviation) और मौसम से जुड़ी जानकारी के आधार पर काम करता है. जब आप अपनी उड़ान का रास्ता ऐप पर डालते हैं, तो ये ऐप उस रूट पर होने वाले टर्बुलेंस को साफ द‍िखा देता है. इस ऐप को फिजिसिस्ट (Physicist) और टर्बुलेंस रिसर्चर (Turbulence researcher) डॉ. इग्नासियो गालेगो मार्कोसव (Dr Ignacio Gallego Marcos) ने डेवलप किया है.

डॉ. इग्नासियो गालेगो मार्कोसव(Dr Ignacio Gallego Marcos) ने इस ऐप के बारे में वेबसाइट पर लिखा- टर्बुलेंस कुछ हद तक अनुमानित होता है. इसके कई सिमुलेशन (Simulation) किए गए हैं. इससे ये पता चलता है क‍ि ऐसा फोरकास्ट सिस्टम (Forecast System) बनाया जा सकता है. काफी महीनों तक र‍िसर्च के बाद, 2019 में (टर्बुली)Turbli पर काम शुरू किया और जुलाई 2020 में इसे लॉन्च कर द‍िया गया.

ऐप को कैसे करें इस्तेमाल करें | How to use this app



टर्बुली ऐप को इस्तेमाल करना काफी आसान है:

टर्बुली वेबसाइट पर जाएं: [turbli.com](https://turbli.com) इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए कोई दूसरा ऐप नहीं है.

अगर आप भारत में इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एयरपोर्ट को मैन्युअली डालने के बदले इसके इंटरएक्टिव मैप का इस्तेमाल करें.

सबसे पहले अपनी उड़ान की डिटेल ऐप में भरें. उड़ान का समय, ऊंचाई और शहर.

‘Get forecast' या ‘Generate forecast' पर क्लिक करें.

क्लिक करने के कुछ ही सेकंड में आपको एक इंटरेक्टिव मैप दिखेगा. इसमें आपकी पूरी फ्लाइट के हल्‍के से लेकर तेज के झटकों को दिखाया जाएगा.

इसके साथ ही आपको इस ऐप पर रास्ते में आने वाला हवा का पैटर्न और मौसम की जानकारी भी मिलेगी, जिसका सीधा असर टर्बुलेंस पर पड़ता है.

यह सारा डाटा कहां से आता है? | Data Originated From



टर्बुली वेबसाइट में दिखाए गए टर्बुलेंस, हवा और टर्मिनल एरिया के फोरकार्स्ट को यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (The US National Oceanic and Atmospheric Administration) से मिलती है. इसके साथ ही आंधी-तूफान से जुड़ी जानकारी यूके मौसम कार्यालय (UK Met Office) से आती है. एयरक्राफ्ट से जुड़ी जानकारी स्काईब्रेरी (Skybrary) प्लेटफॉर्म्स से ली जाती है.

आख‍िर कितना सही है ये ऐप | Accuracy of the data



टर्बुली Turbli कोई दावा नहीं करता है कि वह आपकी उड़ान को झटकों से पूरी तरह मुक्त कर सकता है या नहीं. अभी तक ऐसी कोई भी ऐप या फिर वेबसाइट नहीं बनी है. जो गारंटी के साथ आपको बता सके क‍ि आपका पूरा रास्ता टर्बुलेंस फ्री होगा या नहीं.

लेकिन रेडिट (Reddit) जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई यूजर्स ने टर्बुली (Turbli) के बारे में पॉजिटिव रिव्यू दिए हैं. इसमें उन्होंने बताया की ऐप ने कैसे मानसिक रूप से उन्हें तैयार होने में मदद की है.

जानकारी के लिए | Analysis

लगभग 30% लोगों ने बताया की टर्बुली समय पर जानकारी देता है.

40-50% लोगों का मानना है कि कुछ टर्बुलेंस समय पर होते हैं, पर कुछ रह जाते हैं.

10% लोगों को ऐप पसंद नहीं आया है.

टर्बुली (Turbli) वो ही डेटा इस्तेमाल करता है जिसे एयरलाइंस और पायलट करते हैं. इसकी जानकारी काफी हद तक भरोसेमंद मानी जा सकती है.

टर्बुली आपको मानसिक रूप से झटकों के लिए तैयार करता है. ये ऐप उन यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है. जिन्हें उड़ान से डर लगता है. इस ऐप से लोगों को काफी राहत मिली है.

प्रस्तुति: इशिका शर्मा