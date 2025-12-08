Top 10 Newsmakers Of 2025: डोनाल्ड ट्रंप से समय रैना तक... साल 2025 में खबरों में छाए रहे ये 10 चेहरे

साल 2025 बड़ी घटनाओं और विवादों से भरा रहा है, जिसमें कई चेहरे लगातार सुर्खियों के केंद्र में बने रहें. एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए पदभार संभालने के साथ ऐसी नीतियां लाईं जो उथल-पुथल का कारण बनीं तो दूसरी तरफ शुभांशु शुक्ला Axiom- 4 मिशन के हिस्से के रूप में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए. वहीं दो महिला अधिकारी सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने भारत के 'ऑपरेशन सिन्दूर' के दौरान मीडिया ब्रीफिंग को मिलकर लीड किया. दोनों ने भी बड़ी सुर्खियां बटोरीं.

चलिए आपको 2025 के 10 सबसे बड़े न्यूजमेकर्स से मिलाते हैं, यानी वे 10 चेहरे जो सुर्खियों में छाए रहें.

डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2025 में दोबारा व्हाइट हाउस में कदम रखा और कोई ऐसा दिन नहीं रहा जब अमेरिका के अंदर और इंटरनेशनल लेबल पर उन्होंने सुर्खियां न बंटोरी हो. 78 वर्षीय रिपब्लिकन नेता ने बड़े पैमाने पर निर्वासन (डिपोर्टेशन) लागू किया और रूसी तेल खरीद पर भारत सहित कई देशों पर दंडात्मक टैरिफ लगाया. उन्होंने वेनेजुएला से कथित तौर पर ड्रग्स लाने वाली नौकाओं पर हमले का भी आदेश दिया. दूसरी तरफ इजरायल-हमसा युद्ध और भारत-पाकिस्तान संघर्ष सहित दुनिया के 8 जंगों को सुलझाने का दावा उन्होंने किया. इस बीच जब शांति का नोबेल पुरस्कार देने की बारी आई तो हर रोज खुद का नाम लिया.

एलन मस्क

दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क इस साल लगातार सुर्खियों में रहे, न केवल अपने बिजनेस के लिए बल्कि अपनी राजनीतिक टिप्पणियों, कानूनी झड़पों और विवादास्पद सार्वजनिक बयानों के लिए भी. मस्क साल की शुरुआत में तब सुर्खियों में आए जब उन्हें ट्रंप सरकार की फिजुलखर्ची को रोकने वाले एक नए विभाग DOGE में नियुक्त किया गया. हालांकि, उन्होंने मई में यह कहते हुए अचानक पद छोड़ दिया कि यह भूमिका उनके लिए "महंगी" पड़ रही है और उन्हें अपने प्राइवेट बिजनेस पर फिर से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी.

मारिया कोरिना मचाडो

वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को इस साल नोबेल का शांति पुरस्कार मिला. उन्हें यह पुरस्कार "वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के अथक काम और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण परिवर्तन हासिल करने के अपने संघर्ष" के लिए दिया गया.

शेख हसीना

बांग्लादेश की पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना को पिछले साल हुए सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान 'मानवता के खिलाफ अपराध' करने का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई गई. बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना को तीन मामलों में दोषी पाया - उकसाना, हत्या का आदेश देना और अत्याचारों को रोकने में निष्क्रियता. 78 वर्षीय पूर्व प्रधान मंत्री पिछले साल से भारत में रह रही हैं.

सोफिया कुरेशी और व्योमिका सिंह

पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने सीमा पार आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिन्दूर लॉन्च किया. ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रेस ब्रीफिंग अनोखी थी, जिसमें दो महिला सैन्य अधिकारी सेनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थीं और दुनिया को भारत के आक्रामक के बारे में बता रही थीं. सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऐसी कई ज्वाइंट ब्रीफिंग कीं. विंग कमांडर व्योमिका सिंह भारतीय वायु सेना में एक प्रतिष्ठित हेलीकॉप्टर पायलट हैं. वह राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) में शामिल हुईं और बाद में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. विंग कमांडर सिंह को 18 दिसंबर, 2019 को फ्लाइंग ब्रांच में स्थायी कमीशन मिला. कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना के सिग्नल कोर की एक सम्मानित अधिकारी हैं.

शुभांशु शुक्ला

अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इस साल सबसे बड़े न्यूजमेकर्स में से एक बनकर उभरे क्योंकि वह 1984 में राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले एकमात्र दूसरे भारतीय बन गए. Axiom-4 मिशन के ग्रुप कैप्टन के रूप में शुक्ला ने अंतरिक्ष जीव विज्ञान, स्वास्थ्य और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई एक्सपेरिमेंट पूरे किए.

साने ताकाइची

साने ताकाइची ने अक्टूबर में जापान की पहली महिला प्रधान मंत्री बनकर इतिहास रचा. ताकाइची एक हेवी-मेटल ड्रमर और एक बाइकर भी रही हैं. आज, वह रक्षा खर्च में वृद्धि, न्‍यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च, मजबूत साइबर सिक्‍योरिटी, विकास के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन और कड़े इमीग्रेशन नियमों जैसी नीतियों की समर्थक हैं.

पोप लियो XIV

इतिहास में पहले अमेरिकी पोप, पोप लियो XIV, इस साल 8 मई को चुने गए थे. उन्हें पोप फ्रांसिस की मृत्यु के बाद चुना गया था.

समय रैना

कॉमेडियन समय रैना ने इस साल की शुरुआत में सुर्खियां बटोरीं. उनका शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' एक बड़े विवाद का केंद्र बन गया था. उनके शो के एक एपिसोड में आपत्तिजनक टिप्पणियों का आरोप लगा. फिर कई एफआईआर हुईं, पुलिस और साइबर सेल के सम्मन जारी हुए थे. इसके जवाब में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से शो के सभी एपिसोड हटा दिए. लेकिन समय का क्रेज कहीं से भी कम नहीं हुआ है. उनका कॉमेडी टूर शानदार तरीके से जारी है.

टेलर स्विफ्ट

सिंगर टेलर स्विफ्ट के एराज टूर को आधिकारिक तौर पर अब तक का सबसे अधिक कमाई करने वाला कॉन्सर्ट टूर घोषित किया गया - जिससे वह 2025 के सबसे बड़ी न्यूजमेकर्स में से एक बन गईं. इस टूर ने पांच महाद्वीपों में 149 शो किए, जिससे दुनिया भर में लाखों फैंस आकर्षित हुए और लगभग 2 बिलियन डॉलर की कमाई हुई.

यह भी पढ़ें: 10 फोटो में साल 2025- पहलगाम हमले से गाजा जंग के चीखते बच्चों तक, ये तस्वीरें बोल उठीं