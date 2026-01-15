विज्ञापन
बताया जा रहा है कि जिस ट्रेन पर ये क्रेन गिरी वो थाईलैंड के उबोन रतचथानी प्रांत के लिए जा रही थी. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक क्रेन हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तभी वह ढह गई और गुजरती ट्रेन के ठीक उपर गिर गई.

2 सेकंड और एकाएक सबकुछ खत्म... थाईलैंड हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने, देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान 

थाईलैंड में ट्रेन पर क्रेन गिरने की वजह से 22 लोगों को मौत की खबर है. जबकि 30 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. इस घटना का एक वीडियो अब सामने आया है. ये वीडियो एक कार के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है. वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से महज दो सेकंड में ही क्रेन का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क और रेलवे लाइन पर गिर जाता है. जिस समय क्रेन टूटता है उस दौरान सड़क पर चल रही कई कारें भी इसकी चपेट में आ गई हैं. 

आपको बता दें कि यह दुर्घटना 14 जनवरी की सुबह बैंकॉक से 230 किमी दूर नाखोन रत्चासिमा प्रांत के सिखियो जिले में हुई. एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएफपी से इस बात की पुष्टि की है कि हादसे में 22 लोग मारे गए और 30 से अधिक घायल हो गए.

बताया जा रहा है कि जिस ट्रेन पर ये क्रेन गिरी वो थाईलैंड के उबोन रतचथानी प्रांत के लिए जा रही थी. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक क्रेन हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तभी वह ढह गई और गुजरती ट्रेन के ठीक उपर गिर गई. इससे ट्रेन पटरी से उतर गई और कुछ देर के लिए उसमें आग लग गई. बचाव कार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें वहां पहुंचे बचावकर्मी घायल लोगों को बचाने के लिए ट्रेन के मलबे को काटते हुए दिख रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार थाईलैंड के परिवहन मंत्री फिफाट रत्चाकिटप्रकर्ण ने कहा कि ट्रेन में 195 लोग सवार थे और अधिकारी मृतकों की पहचान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं.

