सिडनी आतंकी हमले को लेकर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने एस. जयशंकर को लगाया कॉल, जानें क्या बातें हुईं

Sydney Bondi Beach Shooting: 50 साल के साजिद अकरम और उसके 24 साल के बेटे नवीद अकरम ने रविवार की दोपहर ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर एक यहूदी उत्सव में हमला कर दिया. आतंकी हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है.

  • भारत के विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से बोंडी बीच आतंकी हमले पर संवेदना व्यक्त की
  • इस हमले में 15 बेगुनाह लोग मारे गए हैं, जिनमें सबसे कम उम्र की पीड़िता दस साल की लड़की थी
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है
Bondi Beach Shootings: भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोमवार को अपनी ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग से बात की और सिडनी के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले पर भारत की तरफ से संवेदना जताई. इस हमले में 15 बेगुनाह लोग मारे गए हैं. भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया, "ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग से बात की. बोंडी बीच पर हुए आतंकवादी हमले पर अपनी गहरी संवेदनाएं जताईं और अपना पूरा समर्थन दिया."

इससे पहले रविवार को उन्होंने लिखा था कि ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हनुक्का उत्सव पर हुए आतंकी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं. हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं.

वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया और आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, "ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर भयावह आतंकवादी हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं. इस हमले में यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन का जश्न मना रहे लोगों को निशाना बनाया गया. भारत की ओर से, मैं उन परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. दुख की इस घड़ी में हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं. भारत आतंकवाद के प्रति बिल्कुल भी सहनशीलता नहीं रखता और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करता है."

पुलिस के मुताबिक, यहूदियों पर हमला करने वाले शूटरों का कनेक्शन पाकिस्तान से है और दोनों आपस में बाप-बेटे हैं. पुलिस ने एक शूटर साजिद (बाप) को ढेर कर दिया गया जबकि उसका आतंकी बेटा नवीद हॉस्पिटल में है. न्यू साउथ वेल्स के पुलिस कमिश्नर माल लैन्यन ने इस बात की पुष्टि की है कि हमले के दौरान शूटरों में से एक, साजिद अकरम (50 साल) को पुलिस ने गोली मार दी. वहीं दूसरा शूटर और साजिद का बेटा नवीद अकरम (24 साल) घायल हो गया.

इस हमले में सबसे कम उम्र की पीड़ित 10 साल की लड़की थी, जिसकी बच्चों के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. वहीं सबसे ज्यादा उम्र का पीड़ित 87 साल का था.

