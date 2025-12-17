'दोषी पाया गया तो जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहेगा आतंकी': बोंडी बीच हमले पर बोलीं पुलिस कमिश्नर

- सिडनी बोंडी बीच आतंकी हमले के मुख्य आरोपी नवेद अकरम को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.
- नवेद अकरम पर आतंकवादी कृत्य और हत्या सहित कुल 59 आरोप लगाए गए हैं और वह अस्पताल से कोमा से बाहर आया है.
- हमले के दौरान नवेद का पिता साजिद अकरम मारा गया था और पुलिस ने इस घटना को इस्लामिक स्टेट से प्रेरित बताया है.
सिडनी बोंडी बीच आतंकी घटना को अंजाम देने वाला नवीद अकरम अगर दोषी पाया गया तो जिंदगी भर सलाखों के पीछे काट सकता है. ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस कमिश्नर क्रिसी बैरेट ने बुधवार को इस संदर्भ में एक बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर हमले का आतंकी दोषी पाया गया तो उसे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी.
अकरम, जो रविवार को हमला करते समय गंभीर रूप से घायल हो गया था. मंगलवार को ही वो कोमा से बाहर आया, और बुधवार को उस पर आतंकवादी कृत्य करने और हत्याओं सहित 59 आरोप लगाए गए हैं. दूसरा बंदूकधारी, अकरम का पिता साजिद, हमले के दौरान मारा गया था.
बैरेट ने कहा कि नरसंहार की जांच जारी है और उन्होंने यहूदी समुदाय को आश्वासन दिया कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा. उन्होंने दावा किया कि उन्हें "कोई खतरा नहीं है."
उन्होंने कहा, "सिडनी पर छाए दुख का बोझ बहुत अधिक है और इसके असर से बचना वाकई मुश्किल है. यह यहूदी समुदाय के खिलाफ किए गए क्रूर और नफरत भरे कृत्य की याद दिलाता है. एएफपी कमिश्नर के तौर पर, मैं यहूदी ऑस्ट्रेलियाई लोगों से कहना चाहूंगी कि आप इस दुख को अकेले नहीं झेल रहे हैं और न ही आपको ऐसा करना चाहिए हम सभी आपके साथ हैं."
एबीसी न्यूज के अनुसार, क्रिसी बैरेट ने कहा कि "महत्वपूर्ण डिजिटल सामग्री" की फोरेंसिक जांच की जा रही है, और उसी आधार पर आगे सर्च वारंट जारी किए जाएंगे.
बता दें, 14 दिसंबर 2025 को हनुक्का उत्सव के दौरान आतंकी हमला किया गया. दो बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर 15 लोगों को मार गिराया और इस दौरान दर्जनों घायल भी हो गए. पुलिस ने इसे इस्लामिक स्टेट से प्रेरित आतंकवादी हमला घोषित किया. आरोपी नवेद अकरम (24 साल) अस्पताल में पुलिस हिरासत में है, जबकि उसका पिता साजिद अकरम मौके पर पुलिस गोली से मारा गया. यह घटना ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर की गई, जिसकी विश्व स्तर पर निंदा हुई है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं