पोलैंड में गोलीबारी; 6 लोगों की मौत और 10 घायल, पुलिस ने हमलावर को गोली मारी

पोलैंड की पुलिस ने शनिवार को बताया कि क्राको के मुख्य बाजार चौक पर हुई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई है और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. पोलैंड की पुलिस ने शनिवार को बताया कि देश के दूसरे सबसे बड़े शहर क्राको के ऐतिहासिक केंद्र में एक बंदूकधारी द्वारा गोलीबारी किए जाने से 6 लोगों की मौत हो गई और लगभग एक दर्जन लोग घायल हो गए.

पुलिस के अनुसार, एक व्यक्ति ने अपनी कार क्राको के मुख्य चौक (मेन स्क्वायर) में घुसा दी और वहां मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं. पुलिस ने बताया कि उन्होंने एक संदिग्ध को गोली मारी है, जो अब उनकी हिरासत में है. वो पोलैंड का ही निवासी है.

क्राको पुलिस के एक प्रवक्ता ने फोन पर एएफपी (AFP) को बताया, "इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और लगभग एक दर्जन अन्य लोग घायल हो गए." क्षेत्रीय पुलिस ने 'एक्स' (X) पर जानकारी दी कि "हमलावर को पुलिस ने गोली मार दी" और उसे अस्पताल ले जाया गया. घटनास्थल पर मौजूद एएफपी के एक रिपोर्टर ने देखा कि वहां कई एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां मौजूद थीं. पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी. यह जगह पोलैंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां स्थानीय लोगों के साथ-साथ विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं.

पोलैंड के प्रधानमंत्री ने दिया बयान

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इस घटना को "एक दुखद गोलीबारी" करार देते हुए कहा, "पुलिस हमले के कारणों और इससे जुड़ी सभी परिस्थितियों की जांच कर रही है."लगभग 60 साल की एनेट नाम की एक महिला ने एएफपी को बताया, "मैंने एक आदमी को लोगों पर गोलियां चलाते और चौक में घूमते हुए देखा. यह क्राको के लिए एक त्रासदी है, हमने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा."

'नाटकीय घटनाएं'

पोलैंड यूरोपीय संघ और नाटो का सदस्य है और जिसकी आबादी 38 मिलियन है. यहां घातक गोलीबारी की घटनाएं बहुत कम होती हैं. लेकिन अक्टूबर में चाकूबाजी की कई घटनाओं के बाद देश हाई अलर्ट पर था. टस्क ने इन घटनाओं को "हिंसा की संस्कृति" करार देते हुए इनकी निंदा की थी. 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद से यूक्रेन का पक्का सहयोगी रहा वारसॉ, पोलैंड की धरती पर रूस द्वारा तोड़फोड़ और हाइब्रिड युद्ध किए जाने की चेतावनी कई बार दे चुका है. हालांकि, मॉस्को ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है.

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