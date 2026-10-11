पोलैंड के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की हत्या की कथित साजिश के मामले में एक संदिग्ध हिरासत में

पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने रविवार को कहा कि उन्हें और रक्षा मंत्री को मारने की साजिश रचने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. इससे पहले गृह मंत्रालय ने संभावित खतरों के बारे में जानकारी दी थी. टस्क ने X पर लिखा, "हमले की धमकी देने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है." उन्होंने पुलिस की "तेज और निर्णायक कार्रवाई" की तारीफ भी की.

गृह मंत्रालय ने भी किया कन्फर्म

पोलैंड के गृह मंत्री मार्सिन किर्विनस्की ने भी X पर इस गिरफ्तारी की पुष्टि की. इससे पहले, गृह मंत्रालय ने कहा था कि टस्क और रक्षा मंत्री व्लादिस्लाव कोसिनियाक-कामिश को हत्या की कोशिशों का निशाना बनाया जा सकता है. गृह मंत्रालय की प्रवक्ता कैरोलिना गैलेका ने एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि "प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और उप-प्रधानमंत्री व राष्ट्रीय रक्षा मंत्री व्लादिस्लाव कोसिनियाक-कामिश पर संभावित हत्या के प्रयास के बारे में एक रिपोर्ट, स्टेट प्रोटेक्शन सर्विस (SOP) के ज़रिए पुलिस को भेजी गई थी."

गैलेका ने X पर लिखा कि इससे पहले रविवार को मंत्रालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे "प्रधानमंत्री... और उप-प्रधानमंत्री (जो रक्षा मंत्री भी हैं) पर संभावित हत्या के प्रयास के बारे में (पुलिस को) मिली जानकारी के आधार पर" कार्रवाई करें. रविवार को हुई बैठक में पुलिस, स्टेट प्रोटेक्शन सर्विस (SOP) और आंतरिक सुरक्षा एजेंसी के सदस्य मौजूद थे. बाद में, विशेष सेवाओं के मंत्री-समन्वयक जैकेक डोब्रज़िन्स्की के प्रवक्ता ने पत्रकारों को बताया, "हम इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं."

लगातार मिल रही थी धमकी

डोब्रज़िन्स्की के प्रवक्ता ने कहा, "महीने-दर-महीने और साल-दर-साल, पोलैंड और पोलिश लोगों को निशाना बनाने वाली धमकियां और डरावने संदेश पुलिस, SOP और संबंधित सेवाओं तक पहुंच रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "इस मामले में इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि इन धमकियों को असल में अंजाम दिया जा सकता है." NATO और EU का सदस्य देश पोलैंड, पिछले हफ़्ते चाकू मारने की कई घटनाओं के बाद से हाई अलर्ट पर है. टस्क ने गुरुवार को इन घटनाओं की निंदा करते हुए इन्हें "हिंसा का कल्चर" करार दिया.

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