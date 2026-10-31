आसमान में राष्ट्रपति ने अचानक मोड़ा प्लेन, SC का घेराव, पोलैंड में सरकार और न्यायपालिका के बीच अभूतपूर्व तनाव

पोलैंड में बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक संकट खड़ा हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को निलंबित किए जाने के बाद, नरमपंथी सरकार और राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी गुट के बीच तनाव चरम पर है. इसके बाद राष्ट्रपति कैरोल नवा्रोकी ने अपनी अफ्रीका यात्रा बीच में ही रद्द कर दी है और वारसॉ लौट आए हैं. वहीं पुलिस ने संवैधानिक अदालत को घेर लिया है. कोर्ट के गेट पर दर्जनों पुलिसकर्मी तैनात हैं. विपक्षी दक्षिणपंथी पार्टी 'लॉ एंड जस्टिस' (PiS) के समर्थक संवैधानिक अदालत के प्रेसिडेंट बोगदान स्विएचकोव्स्की को हटाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

अदालत के आधिकारिक 'X' (सोशल मीडिया) अकाउंट पर इसे "तख्तापलट" बताया गया. कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क की सरकार की निंदा करते हुए "टस्क गद्दार है" के नारे लगाए.

कुछ लोगों ने सुरक्षा बैरिकेड्स को जबरन पार करने की कोशिश की. पुलिस ने बताया कि उन्होंने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अदालत परिसर में घुसने का प्रयास किया था.

अदालत के बाहर प्रदर्शन कर रहे टोमाज जालेस्की ने AFP को बताया कि प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुचल रहे हैं. उनकी सरकार कई हफ्तों से अदालत के उन न्यायाधीशों को हटाने की कोशिश कर रही है, जिन्हें पिछली PiS सरकार (जिसने 2015 से 2023 तक शासन किया था) ने नियुक्त किया था.

उसने कहा कि ये अदालत अक्सर EU (यूरोपीय संघ) के कानूनों के बजाय पोलैंड के कानूनों के पक्ष में फैसले सुनाती थी. यूरोपीय संघ ने पोलैंड की सर्वोच्च अदालत पर आरोप लगाया था कि वह उस समय की राष्ट्रवादी राजनीतिक सत्ता के बहुत करीब थी.

