जी-20: चीन के विदेशमंत्री से मिले एस जयशंकर, लद्दाख सीमा पर गतिरोध खत्म होने के बाद पहली हाईलेवल मीटिंग

ब्राजील में चल रहे रियो जी20 सम्मेलन के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है. यह मुलाकात इस वजह से भी खास मानी जा रही है क्योंकि ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और शी चिनफिंग की मुलाकात के बाद सीमा पर दोनों सेनाओं के पीछे हटने के बाद दोनों विदेश मंत्रियों की यह पहली हाई लेवल की मुलाकात है. इस मुलाकात में दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच बनी सहमति को आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई. इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच कजान में जो सहमति बनी थी उसे सही तरीके से लागू किया गया है.

एस जयशंकर ने कहा, "जी2- के दौरान चीन के विदेश मंत्री Wang Yi से मिलना बहुत अच्छा रहा. हमने हाल ही में ब्रिक्स के दौरान भी एक दूसरे से मुलाकात की थी. दोनों मंचों पर ही हमारा योगदान परिणामों को आकार देने में उल्लेखनीय था लेकिन यह हमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दोनों देशों के महत्व की भी याद दिलाता है. यह इस बात का भी एक महत्वपूर्ण प्रमाण था कि हमारे द्विपक्षीय संबंध क्यों अधिक महत्वपूर्ण हैं".

On the sidelines of the G20 Summit in Rio, met CPC Politburo member and FM Wang Yi of China.



We noted the progress in the recent disengagement in the India-China border areas. And exchanged views on the next steps in our bilateral ties.



Also discussed the global situation. pic.twitter.com/fZDwHlkDQt