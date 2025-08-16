शाही महल जैसा है पुतिन का प्लेन, 6275 करोड़ कीमत, शानोशौकत में ट्रंप के एयरफोर्स 1 को देता है टक्कर

रूस के राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं. ये मुलाकात पुतिन के स्पेशल एयरक्रॉफ्ट (पुंक्ट अप्रेवेलेनिया) के भीतर होगी. यानी पुतिन अमेरिकी सरजमीं पर कदम नहीं रखेंगे. पुतिन का ये एयरक्रॉफ्ट इल्युशिन (Ilyushin Il-96) को फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है.अमेरिकी प्रेसिडेंट के प्लेन एयरफोर्स वन से शानोशौकत और सुरक्षा के मुकाबले कम नहीं है. पुतिन के पास बड़े पंखों वाले ऐसे 4 विमान हैं और सुरक्षा की लिहाज से इसका खुलासा नहीं किया जाता कि वो किस प्लेन में सवार हैं.

एयरफोर्स वन से काफी समानता

पुतिन के लिए इल्युशिन Il-96 का एडवांस्ड हाईटेक वर्जन Il-96-300PU तैयार किया गया है. इसमें पीयू का मतलब कमांड सेंटर या कंट्रोल प्वाइंट होता है. 37 सालों से ये प्लेन रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन, पीएम दमित्री मेदवदेव इस्तेमाल कर रहे हैं. लग्जरी ट्रेवल साइट सिग्नेचर के मुताबिक, रेनोवेशन के साथ इसकी कीमत करीब 715 मिलियन डॉलर यानी 6275 करोड़ रुपये है. जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति बोइंग 747-200 के एडवांस्ड वर्जन VC-25 का इस्तेमाल करते हैं. एयरफोर्स वन की लंबाई 70.66 मीटर और पंखों की लंबाई 59.64 मीटर है. ये विशालकाय विमान 55 मीटर लंबा और पंख 60 मीटर तक चौड़े हैं.

फ्लाइंग क्रेमलिन का इंटीरियर

द फ्लाइंग क्रेमलिन (Flying Kremlin) के इंटीरियर की बात करें तो इसमें लेदर फर्नीचर, वॉलनट वीनर्स और सोने से जुड़े नक्काशी की गई है. इसमें प्राइवेट ऑफिस, कई कॉन्फ्रेंस रूम, आराम कक्ष, गेस्ट लाउंज, मिनी जिम, विशालकाय डाइनिंग रूम, बार, कई शॉवर्स और मिनी मेडिकल रूम भी होता है.

एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस

हवा या जमीनी हमले के खतरे को देखते हुए इस प्लेन में खास कोटिंग होती है, ताकि रडार उसे जाम न कर सके. इसमें मिसाइल हमलों को नाकाम करने का एंटी एयरक्रॉफ्ट एयर डिफेंस सिस्टम भी होता है. इस प्लेन के चारों ओर रूसी लड़ाकू विमानों का घेरा चलता है, ताकि किसी खतरे से निपटा जा सके.

13500 किमी नॉनस्टॉप उड़ान भरने की ताकत

चार इंजन वाला ये प्लेन ये हाई क्लालिटी नेवीगेशन और सैटेलाइट सिस्टम से लैस है. इल्यूशिन आईएल-96-300 लॉन्ग रेंज और एडवांस टेक्नोलॉजी वाला पहला वाइडबॉडी एयरलाइनर है. इसमें ग्लास कॉकपिट है. शाही शौक रखने वाले पुतिन ने करीब हजारों करोड़ रुपये से इसे रेनोवेट कराया है. इसका इंटीरियर लुक एयरफोर्स वन जैसा ही है.इसकी रफ्तार 900 किमी प्रति घंटा है. ये विमान डेढ़ लाख लीटर ईंधन भरने के साथ नॉनस्टॉप 13 हजार 500 किमी की उड़ान भर सकता है.

एयरफोर्स वन की खासियत

अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान एयरफोर्स-1 को फ्लाइंग पेंटागन (अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का ऑफिस) भी कहा जाता है, क्योंकि अक्सर इसमें यूएस प्रेसिडेंट के साथ अमेरिका के टॉप रक्षा अधिकारी और सैन्य अफसर भी यात्रा करते हैं. यूएस प्रेसिडेंट के पास ऐसे दो प्लेन होते हैं,दूसरा इमरजेंसी में काम आता है. इसके सुरक्षा घेरे में अमेरिकी एफ-35 जैसे फाइटर प्लेन होते हैं. पुराने एयरफोर्स वन की कीमत करीब 8765 करोड़ रुपये है. लेकिन यूएस प्रेसिडेंट के लिए जो नया प्लेन तैयार करने का ठेका बोइंग को मिला है, उसकी लागत इससे 5 गुना तक हो सकती है.

air force one

तीन मंजिला बंगले जैसा है एयरफोर्स 1

सीएनएन रिपोर्ट के मुताबिक, एयरफोर्स वन 747-200बी वर्जन (Airforce one) का बोइंग विमान हैं. तीन मंजिला विमान का कुल एरिया 4 हजार वर्गफीट होता है. इसमें 102 यात्री सवार हो सकते हैं. प्लेन का एक फ्लोर राष्ट्रपति में प्रेसिडेंशियल सुइट होता है. इसमें प्रेसिडेंट ऑफिस, फैमिली के लिए आरामगाह भी होती है.

air force one

अमेरिकी राष्ट्रपति का सबसे सुरक्षित विमान

एयरफोर्स-1 एक बार में 12 हजार किमी की उड़ान भर सकता है, इसमें हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता भी होती है. ये मिसाइलों समेत किसी भी हमले से निपटने में सक्षम होता है.इसे किसी भी मिसाइल अटैक से गिराना असंभव सा है. यह जिस देश में जाता है, वहां लैंडिंग की जगह ही डेरा डालता है.

एयरफोर्स वन के साथ एक विशालकाय कार्गो विमान भी होता है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति की कार द बीस्ट, हेलीकॉप्टर, हथियार और सिक्योरिटी स्टॉफ होता है.