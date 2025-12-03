विज्ञापन
पुतिन की कार को क्यों कहा जाता है चलता-फिरता किला? जान लीजिए इसकी कीमत

Vladimir Putin Car Price: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जहां भी जाते हैं, उनके साथ उनकी बख्तरबंद कार भी चलती है. वो अपनी ही कार में यात्रा करते हैं, जिसे खास तरीके से डिजाइन किया गया है.

Vladimir Putin Car: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं. पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत में रहेंगे, जिसे लेकर तैयारियां चल रही हैं. भारत में पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे. रूस के राष्ट्रपति पुतिन दुनिया के उन नेताओं में शामिल हैं, जिन्हें सबसे कड़ी सुरक्षा मिली है. यही वजह है कि जब भी पुतिन किसी देश में जाते हैं तो उनकी पर्सनल सिक्योरिटी से लेकर बख्तरबंद कार भी उनके साथ लैंड करती है. पुतिन की कार बेहद खास तरह से डिजाइन की गई है और अगर इस पर मिसाइल अटैक भी हुआ तो अंदर बैठा शख्स जिंदा निकल सकता है. आइए जानते हैं कि पुतिन किस कार से चलते हैं और इस कार की कीमत कितनी है. 

क्या है पुतिन की कार का नाम?

जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति की कार को बीस्ट कहा जाता है, ठीक उसी तरह रूस के राष्ट्रपति की लिमोजिन कार का नाम ऑरस सीनेट है. ये एक रूसी लक्जरी सेडान है, जिसे पुतिन के लिए खास तरह से डिजाइन किया गया है. इसे रशियन रॉल्स रॉयस के नाम से भी जाना जाता है. कार में काले शीशे लगे होते हैं और अंदर लग्जरी की कोई कमी नहीं है. इसे चार पहियों पर चलने वाला किला भी कहा जाता है. पुतिन इससे पहले मर्सिडीज-बेंज एस 600 गार्ड पुलमैन से चलते थे. 

मोबाइल फोन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं पुतिन? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप

पुतिन की कार की खासियत 

  • पुतिन की कार पूरी तरह से बुलेटप्रूफ है, इसे किसी भी गोली से नहीं भेदा जा सकता है.
  • पुतिन की कार पर किसी भी मिसाइल या ड्रोन अटैक का असर नहीं हो सकता है. 
  • ये कार महज 6 से 9 सेकेंड में 100 किमी की रफ्तार पकड़ सकती है. इसकी टॉप स्पीड करीब 160 किमी प्रति घंटा है. 
  • पुतिन की कार अगर पानी में गिर जाए तो यो डूबेगी नहीं, बल्कि एक सबमरीन की तरह काम करने लगेगी. 
  • अगर किसी वजह से कार के टायर ब्लास्ट होते हैं तो ये रुकेगी नहीं और तेज रफ्तार से भागती रहेगी. 
  • ऑरस सीनेट के 4.4-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन को हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, जिससे इसे ताकत मिलती है. 
  • किसी भी तरह के केमिकल अटैक से निपटने के लिए कार में हवा को फिल्टर करने वाली टेक्नोलॉजी है. 

कितनी है इस कार की कीमत?

रूसी राष्ट्रपति पुतिन की ऑरस सीनेट की कीमत करीब 18 मिलियन रूबल (लगभग 2.5 करोड़ रुपये) से शुरू होती है. हालांक जिस कार को पुतिन इस्तेमाल करते हैं, उसमें कई तरह की टेक्नोलॉजी और बाकी चीजें जोड़ी गई हैं. इसीलिए ये असली कीमत से करीब दो गुना ज्यादा हो सकती है. रूस में आम लोग इस तरह की बख्तरबंद कार नहीं खरीद सकते हैं. 

