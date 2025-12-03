कल भारत पहुंच रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जानिए उनकी यात्रा का पूरा शेड्यूल

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा कल से शुरू हो रही है. पुतिन इस यात्रा के दौरान भारत के साथ कई सैन्य समझौता कर सकते हैं. रूस के निचले सदन ड्यूमा ने भारत और रूस के साथ सैन्य समझौते को मंजूरी दे दी है.

पुतिन की यात्रा का पूरा प्लान

-पुतिन गुरुवार को शाम 6 बजे दिल्ली पहुंच सकते हैं

-रात में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ डिनर

-सुबह सवा 9 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत होगा

-पुतिन राजघाट जाकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे

-हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच वार्षिक समिट

-भारत मंडपम में भारत-रूस फोरम की बैठक होगी

-राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंशियल बैंक्वेट

-पुतिन रूस के लिए रवाना होंगे.

