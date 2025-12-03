5 लेयर सिक्यॉरिटी, फेस रिकॉग्निशन कैमरे.. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सुरक्षा के लिए किले में बदली दिल्ली

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कल से शुरू हो रही राजकीय यात्रा के लिए पूरी दिल्ली किले में बदल गई है. पुतिन की यात्रा के लिए सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए हैं. पुतिन 4 दिसंबर की शाम को दिल्ली पहुंचेंगे. रूसी राष्ट्रपति की सुरक्षा में कोई चूक न हो इसके लिए बड़ी तैयारी की गई है. उनकी सुरक्षा के लिए अभेद घेरा बनाया गया है.

ड्रोन, जैम, AI मॉनिटरिंग

राष्ट्रपति पुतिन जिन रास्तों से गुजरेंगे उन पूरे रास्ते के चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबलों की नजर रहेगी. इन रास्तों की ड्रोन, जैमर, AI से मॉनिटरिंग की जाएगी. इन रास्तों पर स्नाईपर तैनात किए गए हैं. पुतिन के दौरे से पहले ही उनके बेहद खास और बड़े ओहदे वाले 50 से ज्यादा रूसी सुरक्षा अधिकारी भारत पहुंच चुके हैं. पूरे रास्ते पर ड्रोन से नज़र रखी जा रही, जगह जगह जैमर तैनात है, AI मॉनिटरिंग की जा रही है. इसके अलावा फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए है, और कंट्रोल रूम से लगातार उन पर नजर रखी जा रही है.

5 लेयर वाली सुरक्षा

सूत्रों के अनुसार, पुतिन के लिए 5 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैयार किया गया है. जैसे ही पुतिन का विमान भारत पहुंचेगा सारे सिक्यॉरिटी लेयर एक्टिव कर दिए जाएंगे. इसके बाद पुतिन के विमान के भारत से जाने तक सभी सुरक्षा एजेंसियां कमांड रूम से जुड़े रहेंगे.

पुतिन की रहस्यमय कार भी आ रही

बाहरी लेयर की सुरक्षा तेज तर्रार NSG कमांडों के हाथ मे रहेगी, इसके अलावा , खुफिया एजेंसियों के अधिकारी दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी तैनात रहेंगे. स्नाइपर तो पहले से ही तैनात रहेंगे. पुतिन जिस होटल में ठहरेंगे उस होटल की सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है. रूसी सुरक्षा अधिकारी हर उस जगह जा रहे हैं जहां पुतिन का कार्यक्रम तय है. यहां तक कि ये अधिकारी उन संभावित जगहों पर भी जा रहे हैं अचानक से जाने की बात हो सकती है. इन सबके अलावा पुतिन की बेहद सुरक्षित और रहस्यमय कार ओरस सेनात भी भारत आएगी. पहले घेरे में पुतिन की सिक्यॉरिटी के साथ SPG सिर्फ तभी होगी जब मोदी और पुतिन साथ होंगे.