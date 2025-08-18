विज्ञापन
रूस के राष्‍ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को घुमाया फोन, बताया अलास्‍का में ट्रंप से हुई क्‍या-क्‍या बात

दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर भी चर्चा की और निकट संपर्क बरकरार रखने पर सहमत हुए हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन को थैंक्‍यू भी कहा.

  • रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को डोनाल्‍ड ट्रंप से अलास्का में हुई मुलाकात के बारे में बताया.
  • प्रधानमंत्री मोदी ने रूस-यूक्रेन युद्ध के शांतिक समाधान के लिए भारत के मजबूत रुख और समर्थन को दोहराया.
  • दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर चर्चा की और निकट संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई.
नई दिल्‍ली:

रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमिर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है. राष्‍ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अमेरिकी समकक्ष डोनाल्‍ड ट्रंप के साथ अलास्‍का में हुई मुलाकात के बारे में जानकारी दी है. पीएम मोदी ने इस दौरान रूस-यूक्रेन जंग के शां‍तिपूर्ण समाधान पर भारत के मजबूत रुख को जाहिर किया. साथ ही उन्‍होंने इससे जुड़ी सभी कोशिशों के लिए भारत के समर्थन को दोहराया. 

आपसी संपर्क रखने पर राजी 

दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर भी चर्चा की और निकट संपर्क बरकरार रखने पर सहमत हुए हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन को थैंक्‍यू भी कहा. पुतिन और पीएम मोदी ने भारत और रूस के बीच विशेष और विशेषाधिकार रखने वाली रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के मकसद से कई मुद्दों पर भी चर्चा की. दोनों नेताओं के बीच यह फोन कॉल ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ 50 फीसदी कर दिया है.  
 

