उठता धुआं, भयावह मंजर... क्रैश हुए रूसी विमान का वीडियो आया सामने, सभी 49 लोगों की मौत  

49 पैसेंजर और क्रू मेंबर को ले जा रहा एक रूसी पैसेंजर विमान गुरुवार, 24 जुलाई को दुर्घटनाग्रस्त हो गया. अब दुर्घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें विमान के क्रैश होने के बाद का भयावह मंजर नजर आ रहा है. रूस के सरकारी टेलीविजन न्यूज चैनल, आरटी द्वारा शेयर की गई 8 सेकंड की क्लिप में साइबेरिया स्थित अंगारा नाम की एयरलाइन द्वारा संचालित इस विमान के क्रैश होने के बाद का मंजर दिख रहा है.



An-24 crash site in Russia's Far East seen from helicopter — social media footage



49 on board, including 5 children and 6 crew — no survivors reported



Malfunction or human error considered as possible causes https://t.co/pLMgFY7kBG pic.twitter.com/rU5VWLOnXH