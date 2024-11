देखते ही देखते आग का गोला बना प्लेन, मची चीख पुकार, जान बचाकर भागते दिखे यात्री, देखें VIDEO

Plane caught fire viral video: जरा सोचिए किसी प्लेन में बहुत सारे पैसेंजर्स सवार हों और वही प्लेन अचानक से आग का शिकार हो जाए. जो लोग उस प्लेन में सवार होंगे उनका क्या हाल होगा. वो शायद डर के मारे चीखते पुकारते दिखें या फिर जान बचाने के लिए बेतहाशा भागते दिखें. ऐसा ही नजारा तब दिखा जब एक रशियन एयरक्राफ्ट आग की लपटों से जल उठा. एयरक्राफ्ट के साथ ये हादसा हुआ तुर्की के हवाई अड्डे पर, जो प्लेन इस तरह से अचानक जलने लगा, वो प्लेन था रूस में बना सुखोई सुपरजेट पैसेंजर प्लेन, जिसमें 89 पैसेंजर्स सवार थे और 6 क्रू मेंबर्स भी थे. प्लेन के आग पकड़ने का कारण हार्ड लेंडिंग मानी जा रही है, जिसकी वजह से प्लेन का एक इंजन डैमेज हो गया.

दिल दहला देने वाला हादसा

एयरक्राफ्ट का आग का गोला बनने का ये नजारा वाकई दिल दहलाने वाला था. एयरक्राफ्ट में पहले कुछ हिस्से जलते दिखे, लेकिन कुछ ही पलों में आग पूरे एयरक्राफ्ट में लग गई. उस आग से बचने के लिए पैसेंजर्स इधर उधर भागते हुए नजर आए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस प्लेन के फुटेज में देखा जा सकता है कि, किस तरह चीख पुकार मची हुई है. अपनी जान बचाने के लिए पैसेंजर तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं. हालांकि, इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है. सभी पैसेंजर्स जान बचाने में कामयाब रहे. टर्की टुडे के मुताबिक, एक अधिकारी ने बताया कि सभी पैसेंजर्स बिना किसी चोट के बाहर निकलने में कामयाब रहे. किसी को कोई हानि नहीं पहुंची है.

यहां देखें वीडियो

#BREAKING: Close-up footage of the Russian Sukhoi Superjet airplane at the Antalya Airport in Turkey. The plane carried 87 passengers and 4 crew members, all of whom have been safely evacuated. pic.twitter.com/xKYlYicwHP