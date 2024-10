VIDEO: लड्डू-केक, कृष्ण भजन और डांस... PM मोदी का रूस में ऐसे हुआ ग्रैंड वेलकम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ब्रिक्स समिट में शिरकत करने के लिए मंगलवार सुबह रूस के कजान पहुंच चुके हैं. कजान में 23 और 24 अक्टूबर को 16वें ब्रिक्स समिट का आयोजन हो रहा है. कजान पहुंचने पर PM मोदी का शानदार स्वागत हुआ. PM मोदी ने इसका एक वीडियो शेयर किया है.

भारतीय समुदाय के लोग PM मोदी के रूस दौरे को लेकर खासे उत्साहित नजर आए. हर तरफ लोगों के हाथ में तिरंगा का दिखाई दिया. हर कोई PM मोदी की एक झलक पाने को बेताब था.

लड्डू और केक लेकर पहुंचे थे लोग

भारतीयों के अलावा रूसी लोगों ने भी PM मोदी का शानदार तरीके से स्वागत किया. भारतीय समुदाय की तरह वे भी अपने साथ लड्डू और केक लेकर आए थे.

PM मोदी ने की कल्चरल प्रोग्राम की तारीफ

भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत में कजान में रूसी लोगों ने कृष्ण भजन गाए. साथ ही रूसी समुदाय के कलाकारों ने शानदार नृत्य भी पेश किया.

A connect like no other!



Thankful for the welcome in Kazan. The Indian community has distinguished itself all over the world with their accomplishments. Equally gladdening is the popularity of Indian culture globally. pic.twitter.com/5Tc7UAF9z3