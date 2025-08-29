Video: आसमान चीरते आया काल... सेकेंडों में खाक यूक्रेन का जहाज, पुतिन के ‘समुद्री ड्रोन’ ने मचाई तबाही

- रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेनी नौसेना के टोही जहाज सिम्फरोपोल को समुद्री ड्रोन हमले में डूबा दिया है.
- सिम्फरोपोल जहाज रेडियो, रडार और ऑप्टिकल टोही के लिए डिजाइन किया गया एक मध्यम आकार का लगुना श्रेणी का जहाज था.
- सिम्फरोपोल को 2019 में लॉन्च किया गया था और यह यूक्रेन का 2014 के बाद सबसे बड़ा नौसेना जहाज था.
रूस के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार, 28 अगस्त को घोषणा की कि उसने यूक्रेनी नौसेना के टोही जहाज सिम्फरोपोल को समुद्री ड्रोन (नेवल ड्रोन) के एक हमले में उड़ा दिया गया है, यह जहाज अब समुंद्र के पानी के अंदर डूब गया है. यह बड़ी खबर है क्योंकि सिम्फरोपोल को कथित तौर पर एक दशक से अधिक समय में यूक्रेन द्वारा कमीशन किया गया सबसे बड़ा जहाज माना जाता था.
आरटी की रिपोर्ट के अनुसार, रूस के रक्षा मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक, रडार और ऑप्टिकल टोही के लिए डिजाइन किया गया लगुना श्रेणी का मध्यम आकार का यह जहाज को डेन्यूब नदी के डेल्टा में निशाना बनाया गया. इस नदी का एक हिस्सा यूक्रेन के ओडेसा क्षेत्र में स्थित है.
आरटी की रिपोर्ट में टीएएसएस की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है. उस रिपोर्ट में एक यूएवी विशेषज्ञ ने बताया है कि यूक्रेनी नौसेना के जहाज को तबाह करने के लिए यह समुद्री ड्रोन का पहला सफल उपयोग था.
Unbelievable— War & Gore (@Goreunit) August 28, 2025
An unmanned Russian boat rammed and sank Ukraine's reconnaissance ship Simferopol.
यूक्रेनी अधिकारियों ने भी पुष्टि की कि जहाज पर हमला किया गया है. यूक्रेनी अखबार, कीव इंडिपेंडेंट ने गुरुवार को एक रिपोर्ट छापी जिसके अनुसार यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि इस हमले में चालक दल (क्रू मेंबर) के एक सदस्य की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए.
प्रवक्ता के हवाले से कहा गया, "हमले के बाद के हालात से निपटने के प्रयास जारी हैं। चालक दल के अधिकांश सदस्य सुरक्षित हैं और कई लापता नाविकों की तलाश जारी है।"
यूक्रेन के लिए कितना अहम था सिम्फरोपोल?
सिम्फरोपोल को 2019 में लॉन्च किया गया था और दो साल बाद यूक्रेनी नौसेना में शामिल हो गया. वारगोंजो टेलीग्राम चैनल के अनुसार, यह जहाज 2014 के बाद से कीव द्वारा लॉन्च किया गया सबसे बड़ा जहाज था.
आरटी की रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेनी राजनेता इगोर ज़िन्केविच ने गुरुवार को दावा किया कि रूस ने रात भर में दो मिसाइल हमलों के साथ कीव में एक प्रमुख ड्रोन सुविधा पर भी हमला किया. उन्होंने कहा कि साइट तुर्की बेराकटार ड्रोन का उत्पादन करने की तैयारी कर रही थी.
