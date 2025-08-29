विज्ञापन
विशेष लिंक

F-16 फाइटर जेट एयरशो के रिहर्सल में ही क्रैश, पायलट की मौत- दिल दहलाने वाला Video

F-16 Fighter Jet Crashes: पोलैंड के उप प्रधान मंत्री व्लादिस्लॉ कोसिनियाक-कामिज़ ने लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर की पुष्टि की और "वायु सेना के लिए बड़ी क्षति" पर दुख जताया.

Read Time: 2 mins
Share
F-16 फाइटर जेट एयरशो के रिहर्सल में ही क्रैश, पायलट की मौत- दिल दहलाने वाला Video
  • पोलैंड में एक F-16 फाइटर जेट एयर शो की रिहर्सल के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
  • दुर्घटना में पोलिश वायु सेना के एक पायलट की मृत्यु हो गई, जिसे उप प्रधान मंत्री ने पुष्टि की.
  • घटना मध्य पोलैंड के रेडोम शहर में हुई, जहां दुर्घटना के बाद विमान आग के गोले में बदल गया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

पोलैंड में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है. पोलैंड की वायु सेना का एक F-16 फाइटर जेट गुरुवार, 28 अगस्त को एक एयर शो की रिहर्सल के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. फाइटर जेट के क्रैश होने और आग के गोले में बदलने के साथ ही उसमें मौजूद पोलिश सेना के एक पायलट की मौत हो गई. पोलैंड के उप प्रधान मंत्री व्लादिस्लाव कोसिनीक-कामिज ने इस खबर की पुष्टि की और "वायु सेना के लिए बड़ी क्षति" पर दुख व्यक्त किया. यह घटना मध्य पोलैंड के रेडोम शहर में हुई.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए, व्लाडिसलाव कोसिनियाक-कामिस्ज़ ने बताया कि वे घटना स्थल पर हैं. उन्होंने लिखा "F-16 विमान दुर्घटना में, पोलिश सेना के एक पायलट की मृत्यु हो गई. वो एक ऐसा अधिकारी था जिसने हमेशा समर्पण और महान साहस के साथ पितृभूमि की सेवा की. मैं उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. परिवार और प्रियजनों के प्रति, मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं."

उन्होंने कहा, "यह वायु सेना और पूरी पोलिश सेना के लिए एक बड़ी क्षति है."

दुर्घटना का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Air Crash, F-16 Fighter Jet, F-16 Crashed
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com