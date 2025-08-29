F-16 फाइटर जेट एयरशो के रिहर्सल में ही क्रैश, पायलट की मौत- दिल दहलाने वाला Video

- पोलैंड में एक F-16 फाइटर जेट एयर शो की रिहर्सल के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
- दुर्घटना में पोलिश वायु सेना के एक पायलट की मृत्यु हो गई, जिसे उप प्रधान मंत्री ने पुष्टि की.
- घटना मध्य पोलैंड के रेडोम शहर में हुई, जहां दुर्घटना के बाद विमान आग के गोले में बदल गया.
पोलैंड में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है. पोलैंड की वायु सेना का एक F-16 फाइटर जेट गुरुवार, 28 अगस्त को एक एयर शो की रिहर्सल के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. फाइटर जेट के क्रैश होने और आग के गोले में बदलने के साथ ही उसमें मौजूद पोलिश सेना के एक पायलट की मौत हो गई. पोलैंड के उप प्रधान मंत्री व्लादिस्लाव कोसिनीक-कामिज ने इस खबर की पुष्टि की और "वायु सेना के लिए बड़ी क्षति" पर दुख व्यक्त किया. यह घटना मध्य पोलैंड के रेडोम शहर में हुई.
⚡ BREAKING: F-16 fighter jet crashes during training for the Radom Air Show in Poland. Pilot killed— OSINT Updates (@OsintUpdates) August 28, 2025
Aircraft crashed into the runway around 1730 GMT and damaged it. The Radom Airshow planned for the weekend has been cancelled.
Government spokesman Adam Szlapka confirmed the… pic.twitter.com/E3wFl6MKIP
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट के जरिए, व्लाडिसलाव कोसिनियाक-कामिस्ज़ ने बताया कि वे घटना स्थल पर हैं. उन्होंने लिखा "F-16 विमान दुर्घटना में, पोलिश सेना के एक पायलट की मृत्यु हो गई. वो एक ऐसा अधिकारी था जिसने हमेशा समर्पण और महान साहस के साथ पितृभूमि की सेवा की. मैं उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. परिवार और प्रियजनों के प्रति, मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं."
Jestem na miejscu tragedii. W katastrofie samolotu F-16 zginął pilot Wojska Polskiego – oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą.— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 28, 2025
Składam hołd Jego pamięci.
Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia.
To wielka strata dla Sił Powietrznych i…
उन्होंने कहा, "यह वायु सेना और पूरी पोलिश सेना के लिए एक बड़ी क्षति है."
दुर्घटना का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है.
