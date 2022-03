Russia Ukraine Crisis Live: EU ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध, अब पत्रकारों पर भी यात्रा पाबंदी, UN चीफ का युद्धविराम का आह्वान

Russia Ukraine Crisis: IIHF काउंसिल से भी रूस और बेलारूस बाहर

इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन (IIHF) काउंसिल ने भी रूस और बेलारूस को सभी तरह के आयोजनों से बाहर कर दिया है. IIHF के एक बयान में कहा गया है, सभी रूसी और बेलारूसी राष्ट्रीय टीमों और क्लबों को हर आयु वर्ग और सभी आईआईएचएफ प्रतियोगिताओं या आयोजनों में भाग लेने से अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है.

International Ice Hockey Federation Council, in a statement, suspends all Russian & Belarusian National Teams & Clubs from participation in every age category & in all IIHF competitions or events, until further notice.