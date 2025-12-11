पुतिन ने जेलेंस्की को दिखाई 'तबाही वाली रात', मॉस्को एयरपोर्ट बंद करके रूस ने अंधेरे में मार गिराए 287 ड्रोन 

यूक्रेन के खिलाफ रूस अपनी सैन्य ताकत को दिखाने में थोड़ा भी पीछे नहीं हट रहा है. रूस की सेना ने 10 और 11 दिसंबर की दरम्यानी रात 287 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है. लगभग 4 साल से जारी जंग के बीच यूक्रेनी ड्रोन को गिराने के मामले में रूस के लिए यह सबसे सफल रातों में से एक थी. रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह जानकारी देते हुए यह भी बताया है कि मॉस्को एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद भी करना पड़ा.

न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार रूस के रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम पर एक और बड़ी जानकारी दी है. इसमें बताया गया कि रूसी वायु रक्षा द्वारा "रोके गए और मार गिराए गए" ड्रोनों में से 32 तो रूस की राजधानी मास्को की ओर जा रहे थे. वहीं रूस के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, रोसावियात्सिया के अनुसार, मॉस्को के सभी चार एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद भी कर दिया गया था. सेंट पीटर्सबर्ग के पुल्कोवो एयरपोर्ट ने कहा कि हवाई हमलों के बीच उसे अपने प्लेन को डाइवर्ट करना पड़ा.

रूस यूक्रेन को ठंड में मार रहा

यूक्रेन में, पोल्टावा क्षेत्र के सैन्य प्रशासन के प्रमुख ने कहा कि रूस ने रात भर उसके बिजली प्लांट पर हमला किया, जिससे आग भी लग गई. पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में, यूक्रेन के सरकारी गैस ऑपरेटर के CEO ने AFP को बताया था कि फरवरी 2022 में रूसी आक्रमण की शुरुआत के बाद से इस साल यूक्रेन को सबसे कठिन सर्दी का सामना करना पड़ सकता है.

नेफ्टोगाजा के CEO सर्गी कोरेत्स्की ने कहा कि इस साल के हमले अधिक तीव्र रहे हैं और सर्दियों में पहले ही शुरू हो गए, जिससे प्रभाव बढ़ गया है. यूक्रेनी वायु सेना से मिले आंकड़ों का AFP ने विश्लेषण किया है. इसके अनुसार, रूस ने हाल के महीनों में यूक्रेन में रिकॉर्ड संख्या में ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की हैं.

अब सबको इंतजार यही है कि यह जंग रुक जाए. यूक्रेन और उसके सहयोगी देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद से यूरोप के इस सबसे घातक संघर्ष को समाप्त करने के लिए शांति योजना पर जोर दे रहे हैं.

