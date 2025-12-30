PM मोदी ने पुतिन के घर पर हमले की खबरों पर जताई चिंता, रूस ने यूक्रेन पर लगाया है 91 ड्रोन से अटैक का आरोप

- PM मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर ड्रोन हमले की खबरों पर गहरी चिंता जताई और शांति पर जोर दिया
- रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के 91 ड्रोन मॉस्को के निकट पुतिन के आवास पर हमला करने का प्रयास कर रहे थे
- यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के दावों को पूरी तरह मनगढ़ंत और शांति प्रक्रिया को कमजोर करने वाला बताया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों पर मंगलवार को ‘‘गहरी चिंता'' जताई और रूस एवं यूक्रेन से शत्रुता समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया. मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ‘‘रूसी संघ के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरें बहुत चिंताजनक हैं.''
दरअसल रूस ने सोमवार को दावा किया कि लंबी दूरी के 91 यूक्रेनी ड्रोन ने मॉस्को के उत्तर में नोवगोरोड क्षेत्र में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्थायी आवास पर हमला करने का प्रयास किया. अब मोदी ने कहा कि जारी कूटनीतिक प्रयास शत्रुता समाप्त करने और शांति हासिल करने की दिशा में सबसे व्यावहारिक रास्ता मुहैया कराते हैं. प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे इन प्रयासों पर ध्यान केंद्रित रखें और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचें जो इन्हें कमजोर कर सकती है.''
रूस का यूक्रेन पर आरोप, जेलेंस्की ने नकारा
रूस ने सोमवार को दावा किया कि लंबी दूरी के 91 यूक्रेनी ड्रोन ने व्लादिमीर पुतिन के स्थायी आवास पर हमला करने का प्रयास किया. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक टेलीविजन बयान में कहा कि रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को हुए ड्रोन हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि ड्रोन को मार गिराया गया था. हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि रूस के पास यह अधिकार है कि उचित समय पर जवाबी कार्रवाई करे. लावरोव ने यूक्रेनी हमलों को कीव और उसके सहयोगियों द्वारा शांति वार्ता को विफल करने का प्रयास बताया.
यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोडिमिर जेलेंस्की ने रूस के दावे को "पूरी तरह से मनगढ़ंत" बताया और कहा कि यह शांति प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए बनाया गया था. उन्होंने कहा कि इस तरह के दावों का उद्देश्य यूक्रेन पर रूसी हमलों को उचित ठहराना है, जिसमें राजधानी पर हमले भी शामिल हैं. जेलेंस्की का कहना है कि संकट को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने से रूस इनकार कर रहा है और कोई सवाल नहीं उठाए, इसलिए वो झूठे दावा कर रहा है.
उन्होंने कहा, "वे बस हमले करने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, शायद राजधानी पर और शायद सरकारी इमारतों पर." उन्होंने जोर देकर कहा कि यूक्रेन ऐसे कदम नहीं उठाता है जो राजनयिक प्रयासों को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन रूस "हमेशा ऐसे कदम उठाता है."
