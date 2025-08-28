विज्ञापन
जेलेंस्की पर आगबबूला पुतिन! यूक्रेन पर रूस ने कर दी बमों की बारिश! दूसरे सबसे बड़े हवाई हमले में 14 मरे

Russia Ukraine War: यूक्रेन की वायु सेना ने गुरुवार को कहा कि रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 629 ड्रोन और मिसाइलें दागीं हैं, जो तीन साल से अधिक वक्त से जारी युद्ध में दूसरा सबसे बड़ा हवाई हमला है.

  • रूस ने यूक्रेन पर एक रात में 629 ड्रोन और मिसाइलें दागकर युद्ध का दूसरा सबसे बड़ा हवाई हमला किया.
  • इस हमले में कीव में कम से कम चौदह लोग मारे गए, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं, और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं.
  • यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इसे नागरिकों की जानबूझकर हत्या बताया और रूस पर युद्ध समाप्ति से इनकार का आरोप लगाया.
जब पूरी दुनिया रूस-यूक्रेन जंग के खत्म होने की उम्मीद कर रही है, तब मॉस्को ने अपने हमलों को और तेज कर दिया है. यूक्रेन की वायु सेना ने गुरुवार को कहा कि रूस ने रात भर में यूक्रेन पर 629 ड्रोन और मिसाइलें दागीं हैं, जो तीन साल से अधिक वक्त से जारी युद्ध में दूसरा सबसे बड़ा हवाई हमला है. रूस के इस हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं जिसमें से 3 बच्चे हैं.

यूक्रेन की वायु सेना ने सोशल मीडिया पर कहा कि मॉस्को ने एक रात में 598 ड्रोन और 31 मिसाइलें लॉन्च की हैं. इनमें से दो हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें और नौ बैलिस्टिक मिसाइलें थीं, जिनकी गति को रोकना मुश्किल है.

यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोडिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "अब तक, रूसी हमले में 14 लोगों के मारे जाने की जानकारी है, जिनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं. नागरिकों की भयावह और जानबूझकर की गई हत्या है. रूसी युद्ध समाप्त करने का विकल्प नहीं चुन रहे हैं, केवल नए हमले कर रहे हैं. कीव में रात भर में दर्जनों इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं: आवासीय घर, कार्यालय केंद्र, नागरिक उद्यम (सबको निशाना बनाया गया.) इनमें वह इमारत भी शामिल है जहां यूक्रेन में यूरोपीय संघ का प्रतिनिधिमंडल स्थित है..."

उन्होंने आगे लिखा, "अब यह महत्वपूर्ण है कि दुनिया मजबूती से प्रतिक्रिया दे. रूस को इस युद्ध को रोकना होगा जो उसने शुरू किया था और जारी है. युद्धविराम को ठुकराने और वार्ता से बाहर निकलने की लगातार रूसी कोशिशों के लिए नए कड़े प्रतिबंधों की जरूरत है. केवल यही काम कर सकता है. रूसी केवल ताकत और दबाव को समझते हैं. प्रत्येक हमले के लिए, मास्को को परिणाम महसूस करना होगा."

