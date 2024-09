रूस ने यूक्रेन में दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, पोल्टावा में 41 की मौत

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) लगातार भीषण होता जा रहा है. रूस ने मंगलवार को यू्क्रेन पर बैलेस्टिक मिसाइलों से हमला (Russia Missile Attack On Ukraine) बोला है. रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के पोल्‍टावा में एक मिलिट्री शैक्षिक संस्‍थान को निशाना बनाया, जिसके चलते 41 लोगों की मौत हो गई है और 180 लोग घायल हुए हैं. हमले के बाद यूक्रेन के राष्‍ट्रपति जेलेंस्‍की (Zelensky) ने कहा है कि रूस को हमले की कीमत चुकानी होगी.

यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दो रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने एक अस्पताल और एक शैक्षणिक संस्थान पर हमला किया, जिससे संस्थान की एक इमारत आंशिक रूप से नष्ट हो गई. साथ ही कहा कि अलार्म और घातक मिसाइलों के आगमन के बीच का वक्‍त इतना कम था कि लोग बम शेल्‍टर के बाहर ही इसकी चपेट में आ गए.

यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्‍की ने अपने एक एक्‍स पोस्‍ट में कहा, "मुझे पोल्टावा में रूसी हमले की प्रारंभिक जानकारी मिली है. जानकारी के मुताबिक, इलाके में दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं. जिन्‍होंने एक शैक्षिक संस्‍थान और नजदीकी अस्‍पताल को निशाना बनाया है. एक दूरसंचार संस्‍थान की इमारत भी आंशिक रूप से नष्‍ट हो गई है."

साथ ही जेलेंस्‍की ने कहा, "लोग मलबे में फंसे हुए थे. उनमें से कई लोगों को बचाया गया है, लेकिन 180 से ज्‍यादा लोग घायल हुए हैं. दुर्भाग्‍य से कई लोग हताहत भी हुए हैं. अभी तक हमें पता चला है कि 41 लोगों की मौत हुई है. उनके सभी रिश्‍तेदारों और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं."

I received preliminary reports on the Russian strike in Poltava. According to available information, two ballistic missiles hit the area. They targeted an educational institution and a nearby hospital, partially destroying one of the telecommunications institute's buildings.… pic.twitter.com/TNppPr1OwF