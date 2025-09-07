उठने लगा धुआं, हिली यूक्रेनी सरकार… रूस ने अब तक के सबसे भयानकर हमले में कैबिनेट बिल्डिंग को बनाया निशाना

यूक्रेन और रूस के बीच की जंग खत्म होना तो दूर, और घातक होती जा रही है. यूक्रेनी अधिकारियों ने रविवार को कहा कि रूस ने साढ़े तीन साल से जारी युद्ध में अबतक का सबसे बड़ा हवाई हमले कर दिया है. रूस के हवाई हमले में कीव में मौजूद यूक्रेनी सरकार की मेन बिल्डिंग में आग लग गई और एक नवाजत बच्चे सहित तीन लोगों की मौत हो गई.

द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 18 लोग घायल हो गए और कई इमारतों में आग लग गई. यूक्रेन के मंत्रियों की कैबिनेट की बिल्डिंग की छत से धुएं का गुबार उठता देखा गया. पहली बार रूस ने यूक्रेन की सरकार को इस तरह निशाना बनाया है. रूस अब तक राजधानी के केंद्र में बनी सरकारी इमारतों को निशाना बनाने से बचता रहा है.

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार उसके एक रिपोर्टर ने देखा कि हेलीकॉप्टरों की मदद से कैबिनेट बिल्डिंग के उपर पानी गिराया जा रहा था. पुलिस ने बिल्डिंग के आसपास के इलाके को घेर लिया है.

यूक्रेन के प्रधान मंत्री यूलिया स्विरिडेंको ने टेलीग्राम पर कहा, "दुश्मन के हमले के कारण छत और ऊपरी मंजिलें क्षतिग्रस्त हो गईं. बचावकर्मी आग बुझा रहे हैं." उन्होंने कहा, "हम इमारतों को फिर से बना लेंगे. लेकिन हम खोई हुई जिंदगियों को वापस नहीं ला सकते. दुश्मन पूरे देश में हर दिन हमारे लोगों को आतंकित करता है और मारता है."

यूक्रेनी वायु सेना के अनुसार, रूस ने शनिवार देर रात और रविवार सुबह के बीच यूक्रेन पर कम से कम 805 ड्रोन और 13 मिसाइलें दागीं, जो युद्ध में अबतक का सबसे बड़ा हवाई हमला था.

रूस हमला रोक नहीं और तेज कर रहा

रूस ने यूक्रेन पर अपने साढ़े तीन साल के आक्रमण को रोकने का अबतक कोई संकेत नहीं दिखाया है. खुद को शांतिदूत बताने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति समझौते के तमाम प्रयास कर लिया हैं लेकिन रूस जंग समाप्त करने की अपनी शर्तों से समझौता करने को राजी नहीं हुआ है.

फ्रांस और ब्रिटेन के नेतृत्व में कुल 26 यूरोपीय देशों ने गुरुवार को शांति समझौते के बाद यूक्रेन में सेना तैनात करने का वादा किया था. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐसी किसी भी तैनाती को मंजूरी देने से साफ इनकार कर दिया है, कहा है कि अगर ऐसी कोई तैनाती होती है तो वह सेना भी रूसी हमलों के निशाने पर होगी.

