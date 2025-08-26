विज्ञापन
जम्मू-कश्मीर में रेड अलर्ट, सिंधु प्रणाली में जलस्तर बढ़ा; पाकिस्तान में बाढ़ की आशंका

पाकिस्तान सरकार की Indus River System Authority (IRSA) द्वारा 25 अगस्त, 2025 को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, रिम स्टेशन इनफ्लो यानी पाकिस्तान की सीमा के भीतर स्थित प्रमुख जलविज्ञान केंद्रों पर दर्ज जल प्रवाह रविवार की तुलना में सोमवार को 26% अधिक रहा.

  • मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश को लेकर लगातार रेड अलर्ट जारी किया है और स्थिति गंभीर बनी हुई है.
  • सिंधु नदी प्रणाली में भारत की ओर से बहने वाली नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ा है.
  • पाकिस्तान के प्रमुख जलविज्ञान केंद्रों पर जल प्रवाह में एक दिन में छब्बीस प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.
नई दिल्ली:

भारत मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है. इससे पहले सोमवार को भी जम्मू क्षेत्र में तेज बारिश के कारण रेड अलर्ट घोषित किया गया था. पिछले कुछ दिनों से जम्मू-कश्मीर में लगातार तेज़ बारिश हो रही है, जिसका असर सिंधु नदी प्रणाली (Indus River System) पर भी देखने को मिल रहा है. भारत की ओर से बहने वाली नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में बाढ़ की आशंका बढ़ गई है.

पाकिस्तान सरकार की Indus River System Authority (IRSA) द्वारा 25 अगस्त, 2025 को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, रिम स्टेशन इनफ्लो यानी पाकिस्तान की सीमा के भीतर स्थित प्रमुख जलविज्ञान केंद्रों पर दर्ज जल प्रवाह रविवार की तुलना में सोमवार को 26% अधिक रहा. सोमवार को कुल Inflow 4,60,128 क्यूसेक दर्ज किया गया, जबकि रविवार को यह 3,65,700 क्यूसेक था. यानी एक दिन में 94,428 क्यूसेक की वृद्धि.

इसी तरह Outflow भी 26% बढ़ा है. सोमवार को 4,29,368 क्यूसेक, जबकि रविवार को 3,40,712 क्यूसेक था.
IRSA के अनुसार पाकिस्तान में सिंधु प्रणाली से जुड़े चार प्रमुख रिम स्टेशन हैं. सिंधु @तरबेला, झेलम @मंगला, काबुल @नौशेरा, चिनाब @मराला.

इस बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव के बावजूद, रविवार को पाकिस्तानी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि भारत ने तवी नदी में संभावित बाढ़ की जानकारी इस्लामाबाद को दी. यह सूचना भारतीय उच्चायोग के माध्यम से भेजी गई थी. हालांकि, इस घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि भारत या पाकिस्तान की ओर से नहीं की गई है. गौरतलब है कि भारत ने 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के अगले ही दिन, 23 अप्रैल को सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया था.

