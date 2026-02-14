पुतिन के विरोधी नवलनी की हत्या 'डार्ट फ्रॉग जहर' से हुई, रूस इसके लिए जिम्मेदार:5 देशों का दावा

ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी समेत पांच यूरोपीय देशों ने रूस पर विपक्षी नेता और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर आलोचक एलेक्सी नवलनी को "जहर" देने का आरोप लगाया है. इन देशों के विदेश मंत्रालयों ने "एपिबेटिडाइन" की मौजूदगी की पुष्टि की है, जो दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले ज़हरीले डार्ट फ्रॉग में पाया जाने वाला विष है और रूस में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है.

ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा, "हम जानते हैं कि रूसी सरकार ने अब नवलनी को उनके विरोधियों के डर से निशाना बनाने के लिए इस घातक विष का इस्तेमाल किया है."

इसमें आगे कहा गया है कि विश्लेषणों से एपिबैटिडाइन की उपस्थिति की पुष्टि हुई है, जो दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले जहरीले डार्ट मेंढकों में पाया जाने वाला एक विष है और रूस में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है. रूसी सरकार ने नवलनी की मौत के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार किया है.

नवलनी की पत्नी क्या बोली

नवलनी की पत्नी यूलिया नवलनाया ने शनिवार को दावा किया कि 2024 में आर्कटिक जेल में उनके पति की "हत्या" एक "साइंस-प्रूवन फैक्ट" है.

म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान नवलनाया ने कहा, "दो साल पहले मैं यहां मंच पर आई थी और कहा था कि व्लादिमीर पुतिन ने मेरे पति की हत्या की थी. मुझे पूरा यकीन था कि यह हत्या थी... लेकिन तब ये सिर्फ शब्द थे, लेकिन आज ये शब्द साइंस-प्रूवन फैक्ट बन गए हैं."