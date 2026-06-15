डिफेंस, स्पेस, बिजनेस... स्लोवाकिया के साथ क्या-क्या हुई डील? दोनों PM के ज्वाइंट स्पीच की बड़ी बातें

- पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री के साथ ज्वाइंट स्पीच में दोनों देशों के रिश्तों पर प्रकाश डाला.
- भारत- स्लोवाकिया ने रक्षा सहयोग के लिए लेटर ऑफ इंटेट साइन किया.
- भारत के प्राचीन उपनिषदों का स्लोवाक भाषा में अनुवाद किया जाना हमारी सांस्कृतिक निकटता का उदाहरण है: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में स्लोवाक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ जॉइंट प्रेस मीट को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने भारत स्लोवाकिया के रिश्ते को रेखांकित किया. दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने रक्षा सहयोग के लिए लेटर ऑफ इंटेट साइन किया है.
पीएम ने अपने संबोधन में कहा, "मैं स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद देता हूं. वह एक अनुभवी नेता और भारत के सच्चे दोस्त हैं. भारत-स्लोवाकिया की दोस्ती को ऊंचाइयों तक ले जाने में उनका अहम रोल रहा है. मुझे खुशी है कि उनसे मिलकर मुझे हमारे दोनों देशों के रिश्तों में एक ऐतिहासिक पल देखने का मौका मिला."
LIVE: PM Shri @narendramodi addresses the joint press meet with Slovak Republic Prime Minister Robert Fico in Bratislava, Slovakia. https://t.co/Uu0Hf9X0vA— BJP (@BJP4India) June 15, 2026
रक्षा सहयोग के लिए साइन की डील
पीएम ने कहा, "मेरी यह यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है. मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को व्यापक भागीदारी का दर्जा देने का फैसला किया है."
पीएम मोदी ने कहा, "रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक अभिसरण का प्रमाण है. मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया. इससे संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी."
नरेंद्र मोदी
भारत स्लोवाकिया स्पेस मिशन को किया याद
पीएम मोदी बोले, "2017 में स्लोवाकिया की पहली सैटेलाइट भारत द्वारा लांच की गई थी. आज भारत में स्पेस सेक्टर अभूतपूर्व गति से नई ऊंचाइयां छू रहा है. मैं स्लोवाकिया की कंपनियों को इस विकास-यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं."
यह भी पढ़ें: अमेरिका-ईरान डील का PM मोदी ने किया स्वागत, होर्मुज खुलने और स्थायी समझौते को लेकर जताई उम्मीद
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं