पीएम मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें ट्रेन की रूट- शेड्यूल और समय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को संत रविदास एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है. यह नई प्रीमियम ओवरनाइट ट्रेन उत्तर प्रदेश के वाराणसी और पंजाब में अमृतसर के पास छेरहटा के बीच चलेगी. उम्मीद है कि इस नई सर्विस से उत्तर भारत के दो अहम आध्यात्मिक स्थलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रियों को तेज़ और ज़्यादा आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा. इस ट्रेन को यात्रियों के लिए काफी सुविधाजनक बनाया गया है, जिसमें आधुनिक स्लीपर कोच लगाए गए हैं.

बताया जा रहा है कि यह ट्रेन हफ़्ते में तीन दिन चलेगी. इससे दोनों शहरों के बीच तीर्थयात्रा और रेगुलर रेल कनेक्टिविटी, दोनों को मज़बूती मिलने की उम्मीद है.

संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन की रूट और समय

संत रविदास एक्सप्रेस वाराणसी और अमृतसर के पास स्थित रेलवे स्टेशन, छेरहटा के बीच चलेगी. यह ट्रेन शाम 7.05 बजे वाराणसी से रवाना होगी, रात 12.10 बजे लखनऊ पहुंचेगी, अगले दिन शाम 4.35 बजे अमृतसर पहुंचेगी और शाम 5.10 बजे छेरहटा में अपनी यात्रा समाप्त करेगी. वापसी की यात्रा में, यह दोपहर 2.05 बजे छेरहटा से चलेगी, अमृतसर में थोड़ी देर रुकेगी, सुबह 7.30 बजे लखनऊ पहुंचेगी और अगले दिन दोपहर 12.15 बजे वाराणसी पहुंचेगी.

ट्रेन का मुख्य स्टॉपेज

यह ट्रेन कई अहम स्टेशनों पर रुकेगी, जिससे उत्तर भारत के यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी बेहतर होगी. वाराणसी, लखनऊ, अमृतसर और छेरहटा के अलावा, यह सर्विस अपने रूट पर पड़ने वाले दूसरे अहम स्टेशनों पर भी रुकेगी, जिससे यह लंबी दूरी के यात्रियों और तीर्थयात्रियों, दोनों के लिए फायदेमंद होगी.

लंबी दूरी की यात्रा के लिए आधुनिक स्लीपर ट्रेन

संत रविदास एक्सप्रेस में आधुनिक स्लीपर सुविधाएं होंगी, जिन्हें रात भर की यात्रा को और आरामदायक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. उम्मीद है कि यह ट्रेन इस रूट पर मौजूदा सेवाओं की तुलना में यात्रा का समय कम करेगी और यात्रियों को बेहतर ऑन-बोर्ड सुविधाएं भी देगी.

इस सेवा के शुरू होने से वाराणसी में काशी विश्वनाथ और अमृतसर के आस-पास के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के बीच यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को फ़ायदा होने की उम्मीद है.

रेलवे अधिकारियों का मानना ​​है कि यह सेवा पर्यटन को मज़बूत करेगी, उत्तर प्रदेश और पंजाब के बीच कनेक्टिविटी बेहतर बनाएगी और इन प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यात्रा का एक सुविधाजनक विकल्प प्रदान करेगी.

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