जस्टिस डिपार्टमेंट पर ट्रंप का बड़ा हमला, कहा - मुझे बदले के लिए निशाना बनाया गया

Donald Trump Exonerated from Charges: अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें खोखले मामलों में फंसाया गया. एक्स पर एक पोस्ट लिखकर ट्रंप ने आरोप लगाया कि उन्हें निशाना बनाने के लिए डेमोक्रेट पार्टी ने जस्टिस डिपार्टमेंट को उनके पीछे लगा दिया और अमेरिकी जनता के 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा बरबाद किए. ट्रंप ने लिखा - इस तरह की बदले की राजनीति अमेरिका में कभी नहीं हुई. उन्होंने सरकारी वकीलों का मेरे खिलाफ दुरुपयोग किया. मेरे खिलाफ एक अभियान चलाया गया. हमारे देश में इतने निचले स्तर की राजनीति कभी नहीं हुई. लेकिन मैंने इनका सामना किया और जीता.

जस्टिम डिपार्टमेंट में बदलाव करेंगे ट्रंप

ट्रंप ने साफ संकेत दिए हैं कि सत्ता में आने के बाद वो जस्टिस डिपार्टमेंट में बड़े बदलाव करेंगे. इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि डेमोक्रेट जाते-जाते कट्टर वामपंथी सोच वाले जजों की तैनाती चाह रहे हैं. उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी से अपील की थी कि वो ऐसे प्रयासों को रोकें.

These cases, like all of the other cases I have been forced to go through, are empty and lawless, and should never have been brought. Over $100 Million Dollars of Taxpayer Dollars has been wasted in the Democrat Party's fight against their Political Opponent, ME. Nothing like…