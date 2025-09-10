रूस-यूक्रेन युद्ध की आग में झुलसेगा यूरोप? पोलैंड में घुसे घातक रूसी ड्रोन, NATO ने चुन-चुनकर मारा

पूरी दुनिया इस उम्मीद में बैठी है कि रूस-यूक्रेन में शांति वार्ता सफल होगी, साढ़े तीन साल से जारी यह जंग खत्म होगी. लेकिन ग्राउंड पर सच्चाई यह है कि जंग खत्म होने की जगह और भयावह रूप लेती जा रही है. अब यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस के ड्रोन दूसरे यूरोपीय देशों में भी घुसने लगे हैं. पोलैंड की सेना ने बुधवार, 9 सितंबर को कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमले के दौरान रूसी ड्रोन ने देश के हवाई क्षेत्र का "बार-बार" उल्लंघन किया गया.

पोलैंड के सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल कमांड ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, "यूक्रेन में टारगेट्स को निशाना बनाकर रूस द्वारा आज किए गए हमले के दौरान, ड्रोन द्वारा हमारे हवाई क्षेत्र का बार-बार उल्लंघन किया गया."

पोलैंड के प्रधान मंत्री डोनाल्ड टस्क ने बुधवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "पोलैंड के हवाई क्षेत्र के बार-बार उल्लंघन से संबंधित एक ऑपरेशन चल रहा है. सेना ने वस्तुओं (ड्रोन) के खिलाफ हथियार का इस्तेमाल किया है." उन्होंने कहा कि वह राष्ट्रपति करोल नवारोकी और ऑपरेशनल कमांडर के साथ "लगातार संपर्क" में हैं.

पोलैंड को पुतिन पर भरोसा नहीं

रूस के इस कथित घुसपैठ से एक दिन पहले पोलैंड के नवनिर्वाचित राष्ट्रवादी राष्ट्रपति करोल नवारोकी ने चेतावनी दी थी कि रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्ध शुरू करने के बाद और अधिक देशों पर आक्रमण करने के लिए तैयार हैं. नवारोकी ने मंगलवार को हेलसिंकी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संवाददाताओं से कहा, "हमें व्लादिमीर पुतिन के अच्छे इरादों पर भरोसा नहीं है."

पोलैंड नाटो-सदस्य का सदस्य है और यूक्रेन का एक प्रमुख समर्थक है. यहां दस लाख से अधिक यूक्रेनी शरणार्थियों ने जगह ले रखी है. इसी से होकर यूक्रेन को जाने वाली पश्चिमी मानवीय और सैन्य सहायता प्रमुख रूप से पहुंचती है.

यह पहली बार नहीं है कि किसी नाटो देश में रूस के ड्रोन और मिसाइल घुसे हैं. साढ़े तीन साल के युद्ध के दौरान रूसी ड्रोन और मिसाइलें कई बार नाटो सदस्यों लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और रोमानिया के हवाई क्षेत्र में घुसीं. पिछले महीने, पोलैंड ने कहा था कि एक रूसी सैन्य ड्रोन उसके हवाई क्षेत्र में आया था और पूर्वी पोलैंड के खेत में विस्फोट हो गया. पोलैंड ने इस घटना को "उकसावे" वाला कहा था.

