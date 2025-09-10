विज्ञापन
विशेष लिंक

रैपर, पत्रकार और समाजसेवी... नेपाल में आंदोलन के ये 3 अहम किरदार, नई सरकार में कौन बनेगा चेहरा

नेपाल में सोमवार से शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल हैं. इसके बाद मंगलवार को भी काठमांडू में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षाकर्मियों पर जमकर पथराव किया. नेपाल में जारी राजनीतिक संकट के बीच अब सवाल उठता है कि नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा?

Read Time: 6 mins
Share
रैपर, पत्रकार और समाजसेवी... नेपाल में आंदोलन के ये 3 अहम किरदार, नई सरकार में कौन बनेगा चेहरा
  • नेपाल में Gen Z का आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है, जिससे सरकार के शीर्ष नेतृत्व को इस्तीफा देना पड़ा
  • नेपाल में जारी संकट के बीच अब सवाल उठ रहा है कि कौन कमान संभालेगा
  • सुदन गुरुंग, बालेन शाह और रबी लामिछाने के नाम की खूब चर्चा हो रही है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
काठमांडू:

नेपाल में Gez Z का शुरू किया गया आंदोलन अब महज कोई विरोध नहीं, बल्कि सत्ता परिवर्तन की दहलीज पर जा खड़ा हुआ है. आंदोलन हिंसक रूप ले चुका है, लाखों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं. Gen Z का ये विरोध केवल नारों और रैलियों तक सीमित नहीं रहा, संसद भवन, राष्ट्रपति आवास और पीएम आवास जैसे महत्वपूर्ण सरकारी ठिकानों पर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोला और उनमें आगजनी कर दी. गंभीर हालात को देखते हुए नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी पूरी कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा. अब जब नेपाल में राजनीतिक संकट गहरा चुका है, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब नेपाल में कमान कौन संभालेगा. इस प्रदर्शन के दौरान ने तीन ऐसे चेहरों को सामने ला दिया है, जिन्हें देश की अंतरिम सरकार के संभावित नेतृत्वकर्ता माना जा रहा है. पूर्व टीवी होस्ट और डिप्टी पीएम रवि लामिछाने, रैपर से मेयर बने बालेन शाह, और सामाजिक कार्यकर्ता सुदन गुरुंग, जिन्होंने सोशल मीडिया पर आंदोलन की चिंगारी भड़काई.

Latest and Breaking News on NDTV

बालेन शाह की क्यों इतनी चर्चा

इस बीच नेपाल की जनता काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगी है. सोशल मीडिया पर अपने पद से इस्तीफा देने और एक नई राजनीतिक पार्टी बनाकर राष्ट्रीय नेतृत्व संभालने की बालेंद्र शाह से गुजारिश की जा रही है. आखिर नेपाल की राजनीति में जारी संकट उथल-पुथल के बीच अचानक बालेंद्र शाह का नाम सामने क्यों आया और जेन-जी उन्हें इतना सपोर्ट क्यों कर रही है, आइए अब ये जान लेते हैं. बालेंद्र शाह को नेपाल में बालेन नाम से भी जाना जाता है. 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू के नरदेवी में एक मैथिल मूल के मधेसी परिवार में जन्मे बालेंद्र शाह एक नेपाली रैपर, सिविल इंजीनियर और काठमांडू के 15वें मेयर हैं. 2022 में वह तब चर्चा में आए थे, क्योंकि काठमांडू में एक निर्दलीय उम्मीदवार पहली बार मेयर बना था. 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें टॉप-100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया था. न्यूयॉर्क टाइम्स भी उनके काम की तारीफ कर चुका है.

बालेन की लोकप्रियता खासकर युवाओं में ज्यादा है, बालेन ने सड़कों और फुटपाथों की सफाई हो या टैक्स चोरी करने वाले निजी स्कूलों पर नकेल कसना, उन्होंने अपने काम से जनता के बीच बेदाग छवि बनाई है. भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति से भी लोग उनके समर्थन में हैं. बालेन ने फेसबुक पर जेन-जी के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलन को समर्थन दिया. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन जेन-जी का है और उनकी उम्र ज्यादा हो गई. इसलिए, वह आंदोलन में शामिल तो नहीं होंगे, लेकिन प्रदर्शनकारियों को उनका समर्थन है. उन्हें उम्मीद है कि आंदोलन भ्रष्टाचार और डिजिटल स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों, दोनों की ओर ध्यान आकर्षित करेगा. इसके बाद सोशल मीडिया यूजर उनके सपोर्ट में आ गए. लोग उनसे काठमांडू के मेयर पद से इस्तीफा देने, एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने और राष्ट्रीय नेतृत्व संभालने की मांग करने लगे, उनका कहना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं. बालेंद्र शाह अपने बयानों से नेपाल सरकार का पहले भी विरोध कर चुके हैं.

ये भी पढ़ें : कौन हैं ये रैपर, काठमांडू के इस मेयर को युवा सौंपना चाहते हैं नेपाल की कमान

Latest and Breaking News on NDTV

कौन है सुदन गुरुंग, जो आंदोलन के केंद्र में

इस पूरे आंदोलन में एक नाम जिसका बार-बार जिक्र हो रहा है, उस शख्स का नाम सुदन गुरुंग है. आइए जानते हैं कि कौन है 36 साल का सुदन गुरुंग और कैसे इस युवा ने नेपाल की पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया है. नेपाल में प्रदर्शन का बारूद लगातार सुलग रहा था, इसे बस इंतजार था एक चिंगारी का... केपी ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया तो इस मुद्दे ने बारूद पर चिंगारी ऐसी चिंगारी लगाई कि इसके भड़की आग की लपटे संसद तक जा पहुंची. फैसला आते ही हामी नेपाल नाम के एक संगठन ने युवाओं को संगठित करने का काम शुरू कर दिया. 36 साल के सुदन गुरंग ही इस संगठन के लीडर हैं. सुदन गुरुंग ने मौका देखते हुए युवाओं तक अपनी बात पहुंचाई और फिर जो हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है. सुदन गुरुंग, 'हामी नेपाल' नामक NGO के अध्यक्ष हैं. साल 2015 के विनाशकारी भूकंप में बेटे की मौत के बाद उन्होंने इवेंट मैनेजमेंट छोड़कर समाजसेवा की राह चुनी. 2020 में रजिस्टर हुए उनके संगठन ने युवाओं को एकजुट कर सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया. उन्होंने कहा, "यह सिर्फ सोशल मीडिया का मुद्दा नहीं, यह भ्रष्टाचार और अक्षम शासन के खिलाफ लड़ाई है."

ये भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट जला, संसद आग के हवाले, पूर्व पीएम लहुलूहान... मंगलवार को नेपाल में हुए 10 बड़े अपडेट्स 

Latest and Breaking News on NDTV

रबी लामिछाने

केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद उत्तराधिकारी की दौड़ में एक और जो नाम सबसे आगे चल रहा है, वो है रबी लामिछाने. जो कि पत्रकार और एकंर भी रह चुके हैं. नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रबी भी इसी रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं. उन्होंने 2022 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) की स्थापना की थी. आरएसपी ने खुलकर जेन जी के विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है. उनकी पार्टी के 21 सांसदों ने एकसाथ इस्तीफा देकर ओली पर इस्तीफे का दबाव बनाया, ऐसे में युवाओं का समर्थन भी रबी लामिछाने के साथ दिख रहा है. संकट की घड़ी में ऐसा कहा जा रहा है कि लमिछाने ने नेपाली संसद को अस्थिर करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने सांसदों का इस्तीफा दिलवाया. रबी लामिछाने नेपाल में पहले से ही युवाओं के बीच अच्छे-खासे लोकप्रिय हैं, उनकी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर भी तगड़ी है. नेपाल के युवा उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति का प्रमुख चेहरा मानते हैं. यही वजह है कि वह युवाओं के बीच देउबा, ओली, प्रचंड जैसे जमे हुए नेताओं के विपरीत एक बेदाग विकल्प के रूप में उभरे हैं. हालांकि इस बीच खबरें ये भी आ रही है कि उन्होंने ही पर्दे के पीछे इस आंदोलन को समर्थन दिया और युवाओं को सरकार पर दबाव डालने के लिए उकसाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर युवाओं की असहमतियों को सड़कों पर उतारा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nepal Crisis, Nepal Gen Z Protest, Balen Shah, Sudan Gurung, Rabi Lamichhane
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com