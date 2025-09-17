PM मोदी ने जन्मदिन की बधाई देने के लिए राष्ट्रपति पुतिन का जताया आभार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश-दुनिया के नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दीं, जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हैं. इसके लिए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का आभार जताया. पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन, मेरे 75वें जन्मदिन पर आपके फोन कॉल और हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. हम अपनी विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हर संभव योगदान देने के लिए तैयार है.

वहीं, डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, "डोमिनिका की सरकार और जनता की ओर से मैं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. हम महामारी के दौरान जीवन रक्षक सहायता सहित भारत के निरंतर सहयोग और जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर हमारे सहयोग की बहुत कद्र करते हैं. मैं कामना करता हूं कि आप दूरदर्शिता और समर्पण के साथ अपने राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए निरंतर स्वस्थ, प्रसन्न और सफल रहें.

इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, प्रधानमंत्री स्केरिट. भारत, डोमिनिका राष्ट्रमंडल के साथ मित्रता और एकजुटता के मजबूत संबंधों को गहराई से संजोए हुए है.

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने वीडियो संदेश जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकानाएं दीं.

इसके बाद पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री लक्सन, आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. मैं हमारी मित्रता को बहुत संजोता हूं. विकासशील भारत 2047 की दिशा में भारत की यात्रा में न्यूजीलैंड एक महत्वपूर्ण साझेदार है.

प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा, "मेरे मित्र प्रधानमंत्री अल्बानीज, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद. मैं भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी और हमारे लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने की आशा करता हूं.