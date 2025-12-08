विज्ञापन
बीजेपी नेहरू के अपमान की एक बार में लिस्ट बना ले, बहस कर लेंगे- प्रियंका गांधी

प्रियंका गांधी ने कहा, वंदे मातरम के इस स्वरूप पर सवाल उठाना, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया, वह उन महान विभूतियों का अपमान है.

  • कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लोकसभा में वंदे मातरम बहस के दौरान बीजेपी पर तीखा हमला किया
  • उन्होंने बीजेपी नेताओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपमान की पूरी सूची तैयार करने की चुनौती दी
  • प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी वंदे मातरम पर बहस कर बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लोकसभा में चल रही 'वंदे मातरम' को लेकर बहस के दौरान बीजेपी पर तीखा हमला किया. उन्होंने सीधे बीजेपी नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपमान से जुड़ी सभी बातों की एक पूरी सूची (लिस्ट) तैयार कर लें, जिस पर वह खुलेआम बहस करने के लिए तैयार हैं.

प्रियंका गांधी ने कहा, "आप वंदे मातरम पर बहस कर रहे हैं, पर साथ ही लगातार देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान भी कर रहे हैं. मैं बीजेपी से कहती हूँ कि आप लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के अपमान की एक बार में पूरी लिस्ट बना लें. मैं आपको चुनौती देती हूं, हम इस पर बहस करने के लिए तैयार हैं."

प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर क्या कहा 

चर्चा में बोलते हुए केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने दावा किया कि सत्तापक्ष ने वंदे मातरम पर चर्चा करवाई ताकि बड़े मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके. उन्होंने कहा,''हमारा राष्ट्र गीत उस भावना का प्रतीक है जिसने गुलामी में सोए हुए भारत को जगाया.'' 

'पीएम मोदी का आत्मविश्वास घटने लगा है'

पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी ने कहा, आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे, जो एक समय में थे. सच यह है कि यह दिखने लगा है. उनका आत्मविश्वास घटने लगा है. उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं. 

