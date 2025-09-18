बुर्ज खलीफा पर चमके पीएम मोदी, दुबई में भी मनाया गया 75वां जन्मदिन

दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा एक बार फिर भारतीय रंग में रंगी दिखी. मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन का. दुबई स्थित इस प्रतिष्ठित गगनचुंबी इमारत पर शनिवार रात मोदी की तस्वीरें और जन्मदिन की शुभकामनाएं रोशनी के शानदार शो के साथ प्रदर्शित की गईं. बुर्ज खलीफा की चमचमाती दीवारों पर पीएम मोदी की तस्वीरें जगमगाईं तो वहां मौजूद भारतीय समुदाय में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला.

#WATCH | Dubai's Burj Khalifa illuminated tonight with the images of PM Narendra Modi, on the occasion of his 75th birthday. pic.twitter.com/gamw6cRaoq — ANI (@ANI) September 17, 2025

भारतीय मूल के लोगों ने मनाया जश्न

दुबई और खाड़ी देशों में बसे लाखों भारतीयों के लिए यह पल बेहद खास था. जैसे ही बुर्ज खलीफा पर “Happy Birthday PM Modi” और प्रधानमंत्री की तस्वीरें उभरीं, वहां मौजूद लोग झूम उठे. सोशल मीडिया पर भी इस नजारे के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रहे हैं.

दुनिया भर के लोगों ने पीएम मोदी को दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे चर्चित नेताओं में शुमार किए जाते हैं. उनके नेतृत्व में भारत ने न केवल आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों पर पहचान बनाई है, बल्कि प्रवासी भारतीयों से जुड़ाव भी मजबूत हुआ है. दुबई जैसे अंतरराष्ट्रीय केंद्र पर बुर्ज खलीफा का इस तरह सजना इस बात का सबूत है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता केवल भारत तक सीमित नहीं है.

