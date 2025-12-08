विज्ञापन

कौन था रहमान डकैत ? धुरंधर में अक्षय खन्ना ने निभाया है गैंगस्टर का रोल, अपनी मां का किया कत्ल,कटे हुए सिर से खेली फुटबॉल...

धुरंधर में भले ही रणवीर सिंह लीड रोल में हों, लेकिन सारी तारीफें अक्षय खन्ना को मिल रही हैं. इस स्पाई थ्रिलर में वह  रहमान बलूच, उर्फ ​​रहमान डकैत के रोल में दिखे जो फिल्म के विलेन में से एक है.

धुरंधर में अक्षय खन्ना ने निभाया है गैंगस्टर का रोल
Dhurandhar: धुरंधर में भले ही रणवीर सिंह लीड रोल में हों, लेकिन सारी तारीफें अक्षय खन्ना को मिल रही हैं. इस स्पाई थ्रिलर में वह  रहमान बलूच, उर्फ ​​रहमान डकैत के रोल में दिखे जो फिल्म के विलेन में से एक है. अक्षय की इस रोल के लिए काफी तारीफे हो रही हैं. वहीं कई लोगों में इस बात को लेकर जिज्ञासा है कि असली रहमान डकैत स्क्रीन पर दिखने से भी ज़्यादा खूंखार था. आदित्य धर की धुरंधर असल ज़िंदगी की घटनाओं से प्रेरणा लेकर बनाई गई है. फिल्म में पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई का एक आधा-काल्पनिक ब्यौरा पेश किया गया है. यह 2000 के दशक के आखिर में कराची के ल्यारी में सेट है, जो गैंग एक्टिविटी का अड्डा है. अक्षय खन्ना ने रहमान का रोल किया है, जो अपने कज़िन और सेकंड-इन-कमांड, उज़ैर बलूच (दानिश पंडोर का रोल) के साथ ल्यारी पर राज करता है. रणवीर ने हमज़ा का रोल किया है, जो एक जासूस है जो रहमान के गैंग में घुस जाता है और उसे खत्म करने का काम करता है, साथ ही ISI के साथ उनके लेन-देन के बारे में इंडियन इंटेलिजेंस को जानकारी देता है.

रहमान डकैत कौन था?
असली रहमान डकैत का पूरा नाम सरदार अब्दुल रहमान बलूच था. वह एक पाकिस्तानी गैंगस्टर था जिसने 2000 के दशक में ल्यारी में आतंक मचाया था. वह 1975 में पैदा हुआ था, उसने ल्यारी में कम उम्र में ही ड्रग्स बेचना शुरू कर दिया था. 13 साल की उम्र में उसने कथित तौर पर पहला हिंसा किया, जब उसने किसी को चाकू मार दिया. एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, 19 साल की उम्र में रहमान ने अपनी ही मां का गला घोंटकर और फिर उन्हें पंखे से लटकाकर मार डाला. धुरंधर के एक अहम सीन में इसे दिखाया गया है, हालांकि कुछ क्रिएटिव लिबर्टी के साथ. रहमान 90 के दशक के आखिर में हाजी लालू के गैंग में शामिल हो गया और 2001 में लालू की गिरफ्तारी के बाद गैंग की कमान संभाल ली. अगले आठ सालों तक रहमान ने ल्यारी को अपना गढ़ बना लिया, जिसमें उज़ैर और उसके साथी, बाबा लाडला उसके भरोसेमंद आदमी थे. डेली गार्डियन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रहमान के ऑर्डर पर लाडला और बलूच ताकत दिखाने के लिए अपने दुश्मनों के कटे हुए सिर से फुटबॉल खेलते थे.

 रहमान अगस्त 2009 में ल्यारी गैंग पर सरकार की कार्रवाई के दौरान कराची पुलिस के साथ शूटआउट में मारा गया था. वह 34 साल का था. उसकी मौत के बाद उसके कज़िन उज़ैर ने उसके गैंग की कमान संभाली.

धुरंधर के बारे में 
धुरंधर में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन लीड रोल में हैं. मिले-जुले रिव्यू के बावजूद, फिल्म ने दर्शकों के बीच पॉजिटिव वर्ड ऑफ़ माउथ बनाया है और अपने ओपनिंग वीकेंड में दुनिया भर में 152 करोड़ की कमाई की.

