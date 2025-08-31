विज्ञापन
विशेष लिंक
19 minutes ago

PM Modi China Visit LIVE: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन की दो दिवसीय यात्रा पर शनिवार को तियानजिन पहुंचे. सात साल से अधिक समय के बाद चीन की उनकी यह पहली यात्रा है, जो ऐसे समय में हो रही है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर भारत और अमेरिका के संबंधों में अचानक गिरावट आई है. पीएम मोदी मुख्य रूप से शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन में हैं. हालांकि, उनके रविवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करने का भी कार्यक्रम है.

SCO Summit 2025 LIVE: 

Aug 31, 2025 07:32 (IST)
Link Copied
Share

तियानजिन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आगामी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए तियानजिन पहुंचे गए हैं. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं. यहां पहुंचे नेताओं में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू शामिल हैं. नेताओं का शिखर सम्मेलन सोमवार को होगा.

Aug 31, 2025 07:18 (IST)
Link Copied
Share

विभिन्न देशों के नेताओं से गहन चर्चा करने का इंतजार- प्रधानमंत्री मोदी

समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. जिनमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से रविवार और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सोमवार को बैठक होने की संभावना है. इससे पहले दोनों नेताओं की प्रधानमंत्री मोदी की पिछली मुलाकात 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान हुई थी. इस बैठक में भारत और चीन के बीच सीमा पर पेट्रोलिंग को लेकर एक समझौता हुआ था, जिससे चार साल से चल रहे सीमा विवाद का समाधान निकाला गया.

Aug 31, 2025 07:14 (IST)
Link Copied
Share

जानें पीएम मोदी का क्या है पूरा कार्यक्रम

मोदी 25वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. पीएम मोदी आज कई सारे बैठक करने वाले हैं. उनके तय कार्यक्रम के अनुसार-

09:30 – 10:10: राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक

14:30 – 15:15: द्विपक्षीय बैठक का स्लॉट है

16:30 – 18:00: एससीओ में राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों का आधिकारिक स्वागत होगा

Aug 31, 2025 06:55 (IST)
Link Copied
Share

चीन में बैठेंगे दुनिया की 49% आबादी और 31% अर्थव्यवस्था के नेता और हिलेंगे ट्रंप!

शंघाई सहयोग संगठन (SCO). वैसे तो ये एक क्षेत्रीय संगठन है जो सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एशियाई देशों को एक मंच पर लाता है, लेकिन इस बार चीन के तियानजिन शहर में जब इसके सदस्य देश 25वें शिखर सम्मेलन के लिए जुटेंगे तो एक नया संदेश देंगे. ये सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मनमाने टैरिफ से दुनिया में आर्थिक उथलपुथल के हालात हैं. एससीओ के देश सामूहिक ताकत से ट्रंप को आईना दिखाएंगे. एससीओ से जुड़े देशों का दुनिया का कुल आबादी में करीब  49% और ग्लोबल इकोनोमी में लगभग 31% हिस्सा है.

Aug 31, 2025 06:53 (IST)
Link Copied
Share

विश्व नेताओं से मुलाकात को लेकर उत्सुक: पीएम मोदी

पीएम मोदी अपनी दो देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण के तहत जापान से चीन के तियानजिन पहुंचे. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “चीन के तियानजिन में उतरा हूं. एससीओ शिखर सम्मेलन में विचार-विमर्श और विभिन्न विश्व नेताओं से मुलाकात को लेकर उत्सुक हूं.”

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
PM Modi China Visit Live, PM Modi SCO Summit, PM Modi Jinping, PM Modi In China, PM Modi Meet Xi Jinping
Get App for Better Experience
Install Now