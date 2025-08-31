PM Modi China Visit LIVE: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन की दो दिवसीय यात्रा पर शनिवार को तियानजिन पहुंचे. सात साल से अधिक समय के बाद चीन की उनकी यह पहली यात्रा है, जो ऐसे समय में हो रही है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर भारत और अमेरिका के संबंधों में अचानक गिरावट आई है. पीएम मोदी मुख्य रूप से शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन में हैं. हालांकि, उनके रविवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करने का भी कार्यक्रम है.
SCO Summit 2025 LIVE:
तियानजिन पहुंचे रूस के राष्ट्रपति
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आगामी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए तियानजिन पहुंचे गए हैं. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं. यहां पहुंचे नेताओं में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू शामिल हैं. नेताओं का शिखर सम्मेलन सोमवार को होगा.
विभिन्न देशों के नेताओं से गहन चर्चा करने का इंतजार- प्रधानमंत्री मोदी
समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. जिनमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से रविवार और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सोमवार को बैठक होने की संभावना है. इससे पहले दोनों नेताओं की प्रधानमंत्री मोदी की पिछली मुलाकात 2024 में रूस के कजान में ब्रिक्स समिट के दौरान हुई थी. इस बैठक में भारत और चीन के बीच सीमा पर पेट्रोलिंग को लेकर एक समझौता हुआ था, जिससे चार साल से चल रहे सीमा विवाद का समाधान निकाला गया.
जानें पीएम मोदी का क्या है पूरा कार्यक्रम
मोदी 25वें शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. पीएम मोदी आज कई सारे बैठक करने वाले हैं. उनके तय कार्यक्रम के अनुसार-
09:30 – 10:10: राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक
14:30 – 15:15: द्विपक्षीय बैठक का स्लॉट है
16:30 – 18:00: एससीओ में राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों का आधिकारिक स्वागत होगा
चीन में बैठेंगे दुनिया की 49% आबादी और 31% अर्थव्यवस्था के नेता और हिलेंगे ट्रंप!
शंघाई सहयोग संगठन (SCO). वैसे तो ये एक क्षेत्रीय संगठन है जो सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एशियाई देशों को एक मंच पर लाता है, लेकिन इस बार चीन के तियानजिन शहर में जब इसके सदस्य देश 25वें शिखर सम्मेलन के लिए जुटेंगे तो एक नया संदेश देंगे. ये सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मनमाने टैरिफ से दुनिया में आर्थिक उथलपुथल के हालात हैं. एससीओ के देश सामूहिक ताकत से ट्रंप को आईना दिखाएंगे. एससीओ से जुड़े देशों का दुनिया का कुल आबादी में करीब 49% और ग्लोबल इकोनोमी में लगभग 31% हिस्सा है.
विश्व नेताओं से मुलाकात को लेकर उत्सुक: पीएम मोदी
पीएम मोदी अपनी दो देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण के तहत जापान से चीन के तियानजिन पहुंचे. उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “चीन के तियानजिन में उतरा हूं. एससीओ शिखर सम्मेलन में विचार-विमर्श और विभिन्न विश्व नेताओं से मुलाकात को लेकर उत्सुक हूं.”