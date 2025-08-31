प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चीन के तियानजिन में हैं और यहां पर वह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के लिए आए हैं. चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के चल रही कोशिशों के बीच, प्रधानमंत्री मोदी चीनी राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात कर रहे हैं. निर्धारित समय के अनुसार, यह बैठक करीब 40 मिनट तक चलने की संभावना है. दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात रूस के कजान में 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी. पीएम मोदी सात वर्षों में पहली बार चीन गए हैं. एससीओ सम्‍मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेगा.