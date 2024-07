PM मोदी ऑस्ट्रिया पहुंचे, 40 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) मंगलवार को ऑस्ट्रिया की यात्रा पर मंगलवार को यहां पहुंचे. इस यात्रा के दौरान दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को और गहरा करने तथा कई भू-राजनीतिक चुनौतियों पर निकट सहयोग के तरीकों पर विचार करेंगे. रूस की दो-दिवसीय यात्रा के बाद मोदी वियना पहुंचे हैं.

तस्वीरें साझा करते हुए मोदी ने ‘एक्स' पर कहा, ‘‘वियना पहुंच गये. ऑस्ट्रिया की यह यात्रा विशेष है. हमारे देश साझा मूल्यों से जुड़े हुए हैं. चांसलर कार्ल नेहमर के साथ वार्ता और भारतीय समुदाय के साथ संवाद सहित ऑस्ट्रिया में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए उत्सुक हूं.''

Landed in Vienna. This visit to Austria is a special one. Our nations are connected by shared values and a commitment to a better planet. Looking forward to the various programmes in Austria including talks with Chancellor @karlnehammer, interactions with the Indian community and… pic.twitter.com/PJaeOWVOm1