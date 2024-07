मोदी-पुतिन कर रहे थे यूक्रेन में शांति पर बात और जेलेंस्की ने कर दी यह बेकार की टिप्पणी

Putin-Modi Meeting : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं. साथ ही भारत ने यह कह रखा कि भारत अपने हितों को प्रमुखता देगा. इसके बावजूद पीएम मोदी यूक्रेन में मानव संकट को लेकर अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समझाते रहे. हालांकि, यह बात सामने आने से पहले ही राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की भड़क गए और राष्ट्रपति पुतिन के साथ-साथ पीएम मोदी और भारत पर भी टिप्पणी कर बैठे. शायद, अब उन्हें इसके लिए पछतावा होगा.

पीएम मोदी ने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्धक्षेत्र में संभव नहीं है और बम, बंदूकों तथा गोलियों के बीच शांति वार्ता सफल नहीं होती. प्रधानमंत्री मोदी ने टेलीविजन पर प्रसारित अपने वक्तव्य में कहा, ‘‘युद्ध हो, संघर्ष हो या आतंकवादी हमले हों, अगर लोगों की जान जाती है तो मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति दुखी होता है. उस पर भी यदि बेगुनाह बच्चों की हत्या हो, जब हम निर्दोष बच्चों को मरते हुए देखते हैं तो यह हृदय-विदारक और बहुत पीड़ादायी होता है.''

सोमवार रात पुतिन के साथ निजी बैठक में हुई अपनी विस्तृत अनौपचारिक बातचीत का भी पीएम मोदी ने जिक्र किया और कहा कि संवाद ही समाधान का एकमात्र रास्ता है. उन्होंने कहा, ‘‘नई पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य के लिए शांति अत्यंत आवश्यक है. युद्धक्षेत्र में समाधान संभव नहीं है....बम, बंदूकों और गोलियों के बीच शांति वार्ता सफल नहीं होती। हमें संवाद के माध्यम से शांति का रास्ता खोजना होगा.''प्रधानमंत्री ने वैश्विक समुदाय को आश्वासन दिया कि भारत शांति के पक्ष में है और संघर्ष का हल बातचीत से होना चाहिए. शांति बहाली के लिए भारत हरसंभव तरीकों से सहयोग को तैयार है.

राष्ट्रपति पुतिन ने अपने बयान में यूक्रेन संकट का हल निकालने के तरीके खोजने के लिए मोदी के प्रयासों की सराहना की. पुतिन ने कहा, ‘‘आप सबसे ज्वलंत मुद्दों पर जिस तरह ध्यान देते हैं, उसकी मैं सराहना करता हूं. इसमें मुख्य रूप से शांतिपूर्ण तरीकों से यूक्रेन संकट का समाधान निकालने के तरीके खोजने की दिशा में आपके प्रयास शामिल हैं.''

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस की संक्षिप्त यात्रा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बातचीत पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. एक्स पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने सोमवार को रूस के हमले का जिक्र किया. इस हमले में कीव में बच्चों के अस्पताल पर मिसाइल हमले के बाद तीन बच्चों सहित कम से कम 37 लोग मारे गए थे. इस हमल में लगभग 100 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं. उनके ट्वीट में बमबारी वाले अस्पताल और एम्बुलेंस में बच्चों की तस्वीरें शामिल थीं.

In Ukraine today, 37 people were killed, three of whom were children, and 170 were injured, including 13 children, as a result of Russia's brutal missile strike.



