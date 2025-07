ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने ब्राजील पहुंचे पीएम मोदी का 'सिंदूर' वाला स्वागत, देखिए VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चार दिवसीय यात्रा पर ब्राजील पहुंचे. इस दौरान वे 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और एक राजकीय यात्रा भी करेंगे. ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचने पर भारतीय प्रवासी ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया.ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे पीएम मोदी का पारंपरिक नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और देशभक्ति से भरे चित्रों से स्वागत किया गया. लोगों ने हाथों में तिरंगा लिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया. इस स्वागत में सबसे खास बात 'ऑपरेशन सिंदूर' की प्रस्तुति रही. यह भारत की ओर से पाकिस्तान स्थित आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे एक निर्णायक अभियान पर आधारित प्रस्तुति थी, जिसे नृत्य और चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया.

#WATCH | Rio de Janeiro, Brazil | People of the Indian diaspora perform a special cultural dance based on the theme of Operation Sindoor as they welcome PM Modi



(Source: ANI/DD News) pic.twitter.com/5fbCTBEucB