15 अगस्त पर 'ऑपरेशन सिंदूर' के शौर्य के रंग, देखिए जब लालकिले पर PM मोदी ने ली सलामी

Independence Day 2025:लाल किले पर ऑपरेशन सिंदूर और देशभक्ति का ऐसा नजारा दिखा, जिसे देखकर लोग जश्न-ए-आजादी में डूब गए. इस मौके पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया.

लाल किले पर दिखे आजादी के रंग
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर लगातार 12वीं बार झंडा फहराया
  • पीएम मोदी ने केसरिया रंग की पगड़ी और जैकेट पहनकर स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया
  • पीएम मोदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए पहलगाम हमले का जिक्र किया
Independence Day 2025: 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला पहुंचे हैं. पीएम मोदी यहां लगातार 12वीं बार झंडा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे. लाल किले में पीएम मोदी का स्वागत काफी जोरदार तरीके से हुआ, यहां ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी दिखाई दी. जब पीएम मोदी ने लाल किले पर जवानों की सलामी ली तो हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया. इस ऐतिहासिक पल को वहां मौजूद तमाम लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया. 

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी खास परिधान में नजर आए, उन्होंने केसरिया रंग की पगड़ी पहनी थी और इसी रंग की जैकेट में पीएम नजर आए. 

लाल किले पर आजादी के ऐसे रंग दिख रहे हैं, जिन्हें देखकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा. हर तरफ तिरंगा और उसकी छाप नजर आ रही है. 

दिल्ली में हल्की बारिश के बाद भी लोग घरों से निकले और आजादी का जश्न मनाने के लिए लाल किला पहुंच गए. सुबह से ही यहां काफी भीड़ नजर आई. 

पाकिस्तान को बड़ा मैसेज 

पीएम मोदी ने लाल किले पर झंडा फहराने के बाद पाकिस्तान को बड़ा मैसेज दिया. पीएम ने पहलगाम हमले का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि अब तक पता नहीं चल पा रहा है. साथ ही पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते का भी जिक्र करते हुए एक बार फिर दोहराया कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है. पीएम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के हक का जो पानी है, उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है. भारत के कतई सिंधु समझौते के स्वरूप को नहीं सहेगा. किसान हित और राष्ट्र हित में यह समझौता हमें मंजूर नहीं है.

दुश्मन को दिया जाएगा मुंहतोड़ जवाब 

पीएम मोदी ने साफ किया कि आतंक को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा. उन्होंने कहा, आतंक को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे. वह मानवता के समान दुश्मन हैं. उनमें कोई फर्क नहीं है. अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को हम सहने वाले नहीं हैं.न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चला आया, वह नहीं चलेगा. आगे भी अगर दुश्मनों ने यह कोशिश जारी रखी, तो हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित, उस पर हम अमल में लाकर रहने वाले हैं. हम मुंहतोड़ जवाब देंगे.
 

